Arpa jonda: el flamenco en el arpa

La pasión es el motor que mueve al deseo, el mismo que se coordina y se consigue con mucho esfuerzo. Arpa Jonda es precisamente eso: un cúmulo de trabajo autodidacta impulsado por el deseo de la jerezana, Ana Crismán, de "plasmar el flamenco en el arpa". Un duro recorrido con un resultado que podría definirse como el nacimiento de un nuevo género musical plagado de nuevos timbres, resonancias o, simplemente, nuevas sensaciones de un arte tan profundo como el flamenco. Este proyecto, cuidado al detalle, e innovador pone el acento en el instrumento de cuerda clásico y la virtuosa capacidad de Ana Crismán de hacerlo que suene flamenco, fusionado con la voz redonda de la cantaora granadina, Concha Medina. Toda una mezcla, que cuando menos, sorprende.

Y si asombra el resultado, también lo hace el proceso. La relación de Ana Crismán con la música empezó cuando comenzó a tocar el piano a los seis años; ahora es maestra de Música en el CEIP Santa Juliana de la capital. Parte de su mérito es que como ella misma confiesa "nunca antes había tocado un arpa", instrumento muy difícil de tocar según los entendidos. Fue tras un viaje al extranjero en el que Crismán se topó con una en directo, y quedo prendada. "Me encantó. No sabía que existía algo tan hermoso. Cómo paseaban los dedos entre las cuerdas" recuerda la arpista flamenca de hoy, que asegura que en su cabeza "oía el flamenco", como buena amante de este arte que ha bebido desde su niñez, y por el que siempre se ha sentido atraída.

Crismán ha compuesto y adaptado al arpa tientos, tangos, fandangos y granaínas

A su vuelta buscó un arpa que se ajustase a su bolsillo, porque estos instrumentos suelen ser bastantes caros. Y se lanzó de modo autodidacta a tocarla. "Ni siquiera sabía sí se podía hacer flamenco con ella, porque desconocía el instrumento. Me deje llevar por el deseo y me puse sola a tocar en casa", relata. Y como el niño que explora en busca de un tesoro, la arpista comenzó a echarle muchísimas horas. "Fui probando. ¡Mira una llave! Voy a tocarla; ¡cambia el sonido! Uy sí.. ¿Y si combino esta para arriba y esta para abajo...?", indica. Y así, se marcó como prioridad, sacar el instrumento para delante. "He tenido que sacrificar muchas áreas de mi vida, porque aprender a tocar un instrumento, y adaptarlo a una música sola, lo mío me ha costado", sostiene.

Un año y medio más tarde, Ana Crismán y Concha Medina -después de muchas horas de ensayo y preparación juntas-, hacen una primera parada en el camino. Ambas han conseguido casar el arpa y la voz, en un matrimonio flamenco.

En definitiva, Arpa Jonda es una propuesta que cuenta con un amplio repertorio del flamenco de siempre con soleás, seguidillas, granaínas, tientos, tangos, rondeñas, alegrías, guajiras, fandangos... adaptado y compuesto a medida para el arpa, por la propia Ana Crismán. Además, las letras son adaptaciones de Concha Medina de poemas que ella ha creado especialmente para este proyecto.

Hace unas semanas mostraron lo conseguido en estos primeros pasos en la plataforma digital de Youtube, donde han subido dos vídeos promocionales -Arpa Jonda tientos y El arpa se hace flamenca-, grabados en las bodegas de Jerez. Y ahora, andan buscando fechas para compartir y dar a conocer este trabajo, que florece de un deseo.