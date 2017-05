Ángel Gómez logra situar entre los preseleccionados a los Goya su corto 'Behind'

El cineasta algecireño Ángel Gómez no pudo ayer aguantar la emoción y desveló que su cortometraje Behind ha entrado dentro de los preseleccionados para los premios Goya 2018 de la Academia del Cine Español. "No tengo palabras para describir la emoción que me embarga en estos momentos", decía el director de cine en las redes sociales.

Gómez anunció que su cortometraje Behind entra en la lista de preseleccionados. El algecireño tampoco podía ofrecer más detalles, tal y como él mismo reconocía: "Por ahora poco más puedo decir, salvo que conocer esta noticia me ha hecho inmensamente feliz y es una preciosa manera de agradecer a todas aquellas personas que en su día confiaron en este proyecto para hacerlo realidad".

Esta gran noticia para el joven de Algeciras se suma a la estela de nominaciones que viene recibiendo Behind desde su estreno. En total en la jornada de ayer eran ya 109, viajando en esta ocasión a Otawa (Canadá) su trabajo en noviembre para competir en el Festival Bloody Horror International.

El cineasta también logró situar el cortometraje, protagonizado por Macarena Gómez, entre uno de los 28 finalistas de los 1.000 títulos que optaban a CortoEspaña.

El cortometraje de terror psicológico Behind lleva varios meses rodando por festivales de todo el mundo. Hace justo un año lo estrenó en Madrid en el marco del Festival Internacional de Cine Fantástico Nocturna.