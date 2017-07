Ángel Gómez coloca un pie en Los Ángeles

ángel Gómez tiene 28 años y lleva diez viviendo del cuento pero no precisamente en el mal sentido de la expresión, más bien al contrario, ya que desde que cumplió la mayoría de edad ha hecho de su pasión, la de contar historias, su trabajo: el cine. El algecireño es titulado en Dirección Cinematográfica y Guión y en Realización Audiovisual y ha dirigido más de 50 proyectos por los que posee más de 60 premios internacionales y 300 nominaciones.

El último trabajo del cineasta de Algeciras, Behind, protagonizado por Macarena Gómez, aún no ha cumplido once meses de distribución y ya tiene 150 nominaciones internacionales, 43 premios y la preselección para los Goya 2017. "Son números tremendos para un corto de terror", reconoce el propio director.

Estoy muy feliz de que la oportunidad se me dé en un proyecto que está cambiando mi devenir como cineasta"Me dedico a lo que me gusta, he hecho de mi pasión mi trabajo, estoy muy feliz, soy un afortunado"

Este cortometraje precisamente, uno de sus proyectos más personales y cuidados, es el que ha puesto a Gómez un pie en Los Ángeles y podría ser el trampolín para su adaptación al largometraje. Hace una semana firmó con una importante productora de la costa oeste norteamericana: "Poco puedo decir más que estoy muy contento y agradecido a su productor ejecutivo, que fue quien se puso en contacto conmigo". En un festival de California proyectaron Behind y le gustó tanto que contactó con el algecireño. El cineasta, revisando la bandeja de correo no deseado -al ser remitente desconocido-, localizó el email tres días después. "Contesté rápido y a los cinco tuve la primera reunión por Skype".

El algecireño explicó que la idea de la productora de Los Ángeles es adaptar Behind a formatolargometraje. "Estoy muy feliz de que esta oportunidad se me dé en un proyecto personal y no de encargo. Es el proyecto sin lugar a dudas que está cambiando mi devenir como cineasta, hay un antes y un después, y así lo percibo desde que hice Behind".

Gómez es cauto y no lanza campanas al vuelo pero no esconde su felicidad: "Es simplemente saber que ni en mis mejores sueños me veía firmando con un productor ejecutivo en Los Ángeles y con planes para tener que ir y acelerar en la mejora de mi inglés".

Es consciente de que esta oportunidad no supone su salto definitivo a EEUU, "pero supone colar un primer pie". En Madrid tiene la escuela de cine Estudio V, en la que reconoce que es "infinitamente feliz" trabajando como codirector y profesor dando clase a más de un centenar de alumnos al año. "Es un trabajo que me apasiona y mi idea es no dejar de lado esto. Dependo de mucha suerte y de hacer las cosas bien y obviamente voy a luchar porque todo salga".

Al margen de las alegrías que le da Behind el director algecireño está involucrado en cuatro proyectos de largometraje y uno de un cortometraje. Sigue trabajando en la productora Aliwood en un proyecto de thriller de terror por el cual se marchó a Madrid a trabajar como guionista. Por otro lado tiene el largometraje Deep House y Drained, que son dos guiones que ha coescrito con Víctor Galán para Estudio V Producciones. Explica que son dos proyectos "apasionantes", un thriller dramático y una historia de terror.

El cortometraje en el que trabaja se llama Cariño, el guión es de Galán y lo protagonizan Macarena Gómez y Nacho Guerreros. Este trabajo es precisamente un encargo especial del propio actor citado. Gómez reconoció que le hace especial ilusión "porque Guerreros vino a mí porque quería que dirigiera un corto protagonizado por él y es un honor que confíe en mí para trabajar". En definitiva Gómez apuntó que tiene la suerte de estar trabajando en cuatro guiones que son de su autoría original, aunque sean coescritos. "Todo lo que parte de una idea que ha nacido de uno mismo facilita el trabajo".

La actividad de Ángel Gómez no cesa, restando horas al ocio y al sueño. A todo ello suma su trabajo docente que le llevará de nuevo a ofrecer varios cursos intensivos en agosto en su tierra. "Estoy muy feliz porque me dedico a lo que me gusta, he hecho de mi pasión mi trabajo y de mi trabajo mi pasión, soy un afortunado". Pasa momentos duros y de mucho estrés pero lo bonito del cine "es que el trabajo tiene recompensa y lo estamos viviendo".

El algecireño detalla que está en el momento de su carrera en el que quiere estar, sin echar en falta nada. Vive en Madrid, con su propia empresa de éxito y de enorme crecimiento, y trabaja para distintas productoras. Se considera un afortunado por poder vivir del cine desde los 18 años. "Pago mis facturas mes a mes de todo lo generado en el audiovisual. Estoy donde creo que debo estar en estos momentos, con 28 años y con todavía mucho que recorrer y creo que bien encarado".

Gómez ha trabajado como director cinematográfico y guionista de largometrajes para Aliwood, productora de Un cuento chino (Goya a mejor película Iberoamericana) o Justin y la espada del valor (Nominada al Goya). Ha dirigido importantes spots para marcas como el Ministerio de Igualdad, la Comunidad de Madrid, o para películas internacionales como Frank, The Collection o El Volcán.