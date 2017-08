Ángel Gómez anuncia que 'Behind' está preseleccionado para los Oscar

La carrera de Behind es imparable. El joven cineasta algecireño Ángel Gómez ha logrado que su cortometraje entre en la lista de títulos preseleccionados a nivel nacional que competirán para representar a España en los premios Oscar de la Academia de Cine de Hollywood. El director expandió ayer con gran entusiasmo la noticia, tras ser notificado por la distribuidora.

Gómez explicó que para optar a un Oscar el trabajo, al ser un circuito muy cerrado, debe pasar una criba y la dificultad está en tener presencia en los festivales que hacen de antesala a los premios de Hollywood. Detalló el algecireño que pese a tener un recorrido internacional muy amplio con sus anteriores trabajos nunca había obtenido una nominación que le diera lugar a alcanzar el Oscar. En este caso los académicos verán los cortometrajes que hayan pasado la criba. "Es una noticia maravillosa saber que habrá académicos de Hollywood que van a evaluar Behind y quién sabe la esperanza nunca se pierde".

Gómez reconoció que esta preselección le genera una ilusión enorme y un motivo más para "seguir luchando", así como una "alegría más que Behind me da", señalando que son ya incontables y que están a punto de superar las 170 nominaciones justo cuando se cumple ahora un año en agosto desde que empezó su distribución. Casi medio centenar de premios y hoy estará recogiendo un premio al Mejor Cortometraje.

Behind también se proyectó en Televisión Española con más de 550.000 espectadores. A ello se le suma, que no es poco, que ya esté trabajando en el proyecto del cortometraje y haya firmado con una productora en Los Ángeles, así como el interés de grandes productoras por el proyecto. "Son muy buenas noticias, todas alegrías enormes las que este cortometraje me ha dado y no puedo estar más que agradecido".

A todo esto Behind también ha sido preseleccionado para los Goya, la Academia de Cine Español, por lo que también está siendo considerado por los festivales de cine nacional.

Ángel Gómez apuntaba ayer en su perfil de una red social tras conocer la noticia de la preselección a los Oscar que "alcanzar ese difícil logro es casi imposible, pues la competencia es descomunal, pero llegar hasta aquí ya es un auténtico sueño hecho realidad y la esperanza nunca se pierde. Una vez más las palabras de agradecimiento hacia todo el equipo técnico, artístico y productores se me quedan cortas".

El cortometraje está protagonizado por Macarena Gómez y cuenta con Javier Botet y Víctor Clavijo, entre otros.