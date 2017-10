La ficha 'La montaña entre nosotros' Drama romántico, EEUU, 2017, 104 min. Dirección:Hany Abu-Assad. Guión: Chris Weitz, J. Mills Goodloe. Intérpretes: Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney. Cines: Odeón Multicines

Las películas de supervivencia de uno (Naúfrago) o dos (Seis días y siete noches) personajes perdidos en una isla desierta o en inaccesibles tierras nevadas (El desafío) tras un accidente aéreo o un naufragio suelen ser un petardo. La montaña entre nosotros no es una excepción. Dos personajes presuntamente inteligentes -un médico y una periodista- empeñados en aparentar lo contrario sobreviven en condiciones extremas tras un accidente aéreo que les deja tirados entre las nieves de las montañas del Colorado. No bastándoles la durísima tarea de sobrevivir se empeñan en entregarse al amor, la pasión o lo que sea. No se conocían antes, pero la tragedia une mucho, la nieve invita a arrejuntarse y cuando se está a las puertas de la muerte no hacen falta presentaciones.

Basada en una mala novela romántica convertida en un pésimo guión, esta flácida película demuestra que a veces viajar tiene funestas consecuencias. En este caso se trata del viaje a Hollywood del realizador palestino Hany Abu-Assad impulsado por el éxito de sus películas Paradise Now (premio en Berlín, nominación al Oscar, Globo de Oro) y Omar (premio en Cannes, nueva nominación al Oscar), rodadas en su tierra y centradas en el conflicto que la desgarra. Alejado de la una y del otro, parece perder fuelle para convertirse en un director rutinario que no sabe mejorar la tonta historia y apenas dirigir a la grandísima Kate Winslet y al prometedor (porque su filmografía, salvo Molly's Game es más bien pobretona) Idris Elba. Los paisajes, espectaculares y bonitos. Toda la película de supervivencia y amor en la nieve se resume en el mejor single de Los 5 Latinos, que incluía Amor bajo cero y Eres diferente.