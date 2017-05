Almodóvar espera asistir a un "milagro" como presidente del jurado de Cannes

El cineasta español Pedro Almodóvar aseguró ayer que, como presidente del jurado de la competición oficial de Cannes, está abierto "a cualquier tipo de película en todos los sentidos y si es políticamente incorrecta será muy bien recibida". Acompañado por el resto de miembros del jurado (Will Smith, Paolo Sorrentino, Jessica Chastain, Maren Ade, Fan Bingbing, Agnès Jaoui, Park Chan-wook y Gabriel Yared), Almodóvar aseguró que su personalidad no cambiará cuando entre en la sala de proyección. "Voy a seguir siendo la misma persona y voy a juzgar lo que vea, pero desde luego estoy abierto a todo tipo de incorrecciones", dijo el español en la jornada inaugural del festival.

Como miembro de un jurado "tan variado y ecléctico", espera tener la misma sensación que debieron tener anteriores jurados de Cannes cuando vieron películas como Viridiana, de Luis Buñuel, La dolce vita, de Federico Fellini, o Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, tres ganadoras de la Palma de Oro de Cannes. "Espero que ese milagro ocurra y que nosotros y vosotros seamos testigos", dijo dirigiéndose a los periodistas. Y respecto a tener en cuenta la presencia femenina en las películas a competición -el año pasado no hubo directoras entre las seleccionadas-, el realizador de Volver aseguró que "todas las variaciones, todos los géneros y todas las orientaciones están presentes en este jurado y de ese modo veremos cada proyección". Pero a partir de ahora, agregó, "lo más importante son las películas en sí mismas, no si están dirigidas por directores o directoras o por cuanta presencia gay hay en ellas". Una cuestión a la que Will Smith contestó, primero con humor y luego más serio, asegurando que será "el ojo afroamericano" del jurado y que espera que la diversidad presente en el jurado les lleve a tener "enfrentamientos artísticos y no físicos".

Almodóvar también explicó su sentimiento por ser el presidente del jurado de un festival como Cannes. "Mi primer sueño, y ya era suficientemente difícil, era hacer cine. Cannes venía inmediatamente después, como algo irrealizable". Una admiración compartida por Jessica Chastain, quien recordó que su carrera, como actriz, comenzó en Cannes, con El árbol de la vida, con la que Terrence Malick se llevó la Palma de Oro en 2011. "Es un sitio muy importante para mí, estoy muy conectada a Cannes. Recordaré El árbol de la vida hasta mi último aliento, es el filme de mi carrera", afirmó emocionada.

El cineasta francés Arnaud Desplechin fue quien abrió el festival con Les fantômes d'Ismaël, un drama encabezado por Marion Cotillard y Charlotte Gainsbourg que dejó a la audiencia indiferente. La película, proyectada en su formato recortado, de 154 minutos, se centra en un director (Mathieu Amalric, con quien Desplechin trabaja por sexta vez) cuyo universo mental y amoroso se ve trastocado por el regreso de un amor al que daba por desaparecido.

Entre las noticias que se dieron a conocer ayer en Cannes, destaca la incorporación del argentino Ricardo Darín a la película que el iraní Asghar Farhadi realizará con Penélope Cruz y Javier Bardem, un proyecto que se presenta estos días en el mercado del festival.