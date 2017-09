El Almería Western Film Festival reunirá 22 trabajos en la sección de cortometrajes

Almería Western Film Festival (AWFF) se ha marcado como objetivos en su séptima edición reivindicar la importancia de los derechos humanos -especialmente el papel de la mujer-, la revitalización del género y el entretenimiento. Del 11 al 14 de octubre, en Tabernas y los poblados del oeste Fort Bravo Texas Hollywood y Oasys MiniHollywood se desarrollarán más de medio centenar de actividades, donde se incluyen las proyecciones de ocho largometrajes en Sección Oficial y 22 cortometrajes internacionales procedentes de más de once países de tres continentes.

Ayer se presentó la programación de la próxima edición en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, con la participación del alcalde de Tabernas, José Díaz, el director del Festival, Juan Francisco Viruega, el delegado de Turismo, Alfredo Valdivia, el vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Ángel Escobar y la delegada del Gobierno, Gracia Fernández. Durante cuatro días, aficionados y visitantes podrán disfrutar con más de cien actividades culturales y lúdicas, donde destaca una jornada que tendrá como protagonista el 'logline' de esta edición: Play Western.

Alberto Dell'Acqua y George Martín serán homenajeados en este Festival de Tabernas

"Por un lado queremos reivindicar la importancia de los derechos humanos en el género western, especialmente el papel de la mujer y la búsqueda de paridad entre sexos. Esto se verá reflejado tanto en la selección de obras a competición como en los jurados y los objetivos de las actividades pedagógicas. Además, queremos poner en valor a los cineastas, actrices y actores de nuestro país que trabajaron en las coproducciones ítalo-españolas que se rodaron en Tabernas y en el resto de la provincia en la década de los sesenta y setenta", dijo Juan Francisco Viruega.

"Por otro lado, y siguiendo el 'logline' de esta edición Play Western, hemos trabajado para incrementar las actividades lúdicas dirigidas a los visitantes de todas las edades. Queremos invitarlos a disfrutar por unos días de la experiencia cinematográfica a través de la formación y el entretenimiento", dijo Viruega.

En las secciones oficiales a competición, el Festival ha registrado un incremento del 60% en cuanto al número de obras interesadas en participar. En la muestra se han seleccionado producciones cinematográficas que son una muestra de la revitalización del género procedentes de once países de todo el mundo, siendo algunas de ellas estrenos absolutos en Europa.

La Sección oficial internacional de cortometrajes está formada por 22 obras europeas y americanas de ficción, acción real, documental y animación.

Los cortometrajes en la sección oficial son A la hora marcada, de J. Luis Rivera (México, 2017), Arroz con leche, de Roly Ruiz (Argentina, 2016), Braquage sérénade, de Guillaume De Ginastel (Francia, 2016), Bullet time, de Frodo Kuipers (Holanda, 2016), Caligo, de Vicent Ercolani (Alemania, 2016), Death bringer, de Alexis Pinot (Francia, 2016), Downunder, de Fernando González (España, 2017), Exemption, de Michel Goossens (España, 2016), Fear the unknown men, de Luke Shelley (Inglaterra, 2017), Gold, de Guilhem Connac (Francia, 2017), Irene, de Anton Rizén (Suecia, 2017), Kill me If I fall sleep, de Martin Kuba (República Checa, 2016), La beauté du geste, de Colin Van Der Streten (Alemania-Francia, 2016), Maelstrøm, de Carlos Gómez-Trigo (España, 2017), Mining the mother lode, de H. Paul Moon (EEUU, 2016), Né pour mourir, de La Tapis Rouge Family (Suiza, 2017), Nine mile creek, de Ian Bagley (Inglaterra, 2017), On serait des indiens, de Olivier Arnold (Francia, 2016), Por conta da casa, de Flávio Costa (Brasil, 2017), Sons of bitches, de Arnaud Baur (Suiza, 2017), Swimming in the desert, de Álvaro Ron (España-EEUU, 2017) y Une fois dans l'Ouest, de Sophie Kamurasi (Francia, 2017).

El jurado de la sección internacional de cortometrajes estará formado por Alberto D. Centeno, director de fotografía; Enrique Iznaola, director y gestor cultural; Natalia Mateo, actriz, guionista y directora; Alejandro Melero, dramaturgo, director e investigador cinematográfico y José Francisco Montero, escritor cinematográfico.