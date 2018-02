Aliento para encarar la vida

Esta película documental, afirma, es un abrazo sincero a las personas que están sufriendo situaciones difíciles de asimilar. Es un "no te rindas", es un "te admiro" y un "estaré aquí contigo hasta el final". Y es un proyecto personal del cineasta onubense Santiago Cayuela que ha sido premiado este fin de semana en México, en su primer paso por un festival. Ahora, en plena resaca por este triunfo inesperado, el deseo de Cayuela es que su película, Más fuerte que el miedo, gane en visibilidad para propagar el mensaje que es su razón de ser.

"Se trata de un ejemplo de superación que usa el deporte como vehículo conductor para poder que decir que puedes. Que puedes conseguir todo lo que te propongas en la vida; sólo hace falta creer que podemos hacerlo, y Enrique lo demuestra perfectamente, por lo que las personas que ven esta película salen muy motivadas a luchar por sus metas".

Las declaraciones ayer de Santiago Cayuela a este periódico, subido ya en el avión de regreso a España, hacen referencia al gran protagonista de su historia, Enrique Llimona, onubense de adopción, consultor de recursos humanos y deportista aficionado.

El cineasta documentó el reto personal que afrontó Llimona hace casi año y medio mediante una prueba deportiva convertida en aventura titánica: un triatlón con 11,9 kilómetros de natación nocturna en aguas abiertas, 524 kilómetros de ciclismo en carretera y 100 kilómetros de carrera a pie, en exterior también. Aseguraban entonces que era la prueba de este tipo más larga jamás realizada. Y la misma grabación de la película tuvo que adaptarse a las circunstancias, con más de 60 horas de filmación continuada, resumidas en 100 minutos.

Quique Llimona lo completó con la mente puesta en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y con la motivación de "ayudar a cualquier persona que necesitara una inyección de fuerza y energía para encarar cualquier dificultad".

No hay obstáculo insalvable ni miedo que no se pueda vencer. Es el mensaje en el que insisten una y otra vez: "La capacidad de superación del ser humano no tiene límites. Tenemos la posibilidad de conseguir aquello que nos propongamos. Por eso queríamos transmitir esa fuerza y esa energía positiva, que no deben abandonarnos nunca", añade Cayuela.

Es por todo esto que Más fuerte que el miedo es un documental de marcado carácter social, también benéfico, con la recaudación destinada a la AECC. También por eso mismo, Cayuela recibió la participación en el Festival de Sayulita de un modo muy especial.

Sayulita es un pequeño pueblo marinero de Nayarit, región mexicana, en el que a pie de playa se vive en un ambiente relajado, entre familias de pescadores y amantes del surf, y plena convivencia entre visitantes y vecinos. Un proyecto de construcción de una escuela de creación para niños llevó a fundar este particular festival de cine sin ánimo de lucro en el que se citan cada año más de 10.000 personas.

En esta quinta edición, explica el onubense, han participado más de 300 películas de todos los géneros. "En años anteriores han sido premiadas películas convertidas en exitazos en plataformas como Netflix. Sólo con haber sido seleccionados y estar allí ya era muy especial para nosotros", explica.

"Ésta es nuestra primera película y éste era nuestro primer festival. Se proyectó el viernes para cerrar la muestra, en una palapa a la luz de la luna, como rodamos gran parte de nuestro documental. Nadie se puede imaginar la emoción con la que lo estábamos viviendo. Todo era un sueño. El domingo se hizo la entrega de premios de un modo informal, sin esperar, ni mucho menos, que fuésemos a ganar entre grandes superproducciones internacionales. Pero al escuchar "the winner is Más fuerte que el miedo", no dábamos crédito. Nos quedamos perplejos, nos emocionamos y saltamos de alegría", cuenta Cayuela sobre la experiencia en el festival mexicano.

La película fue presentada en el mes de noviembre pasado y ahora ha comenzado su recorrido por la veintena de festivales en los que se ha inscrito en todo el mundo. Ésta de Sayulita ha sido su primera parada y la próxima será en Buenos Aires. "Las críticas que estamos recibiendo son muy buenas, apasionantes. La gente se nos acercaba tras la proyección y nos transmitían su emoción por la hazaña de Enrique Llimona". Cualquier reto es posible superarlo, dice la película. Cayuela también lo sabe.