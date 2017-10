Àlex Rigola deja los Teatros del Canal de Madrid por la actuación policial el 1-O

El dramaturgo catalán Àlex Rigola ha presentado su dimisión como director de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid por "la brutal violencia ejercida el pasado domingo 1 de octubre a los ciudadanos catalanes, ordenada por el mismo partido que gobierna la Comunidad de Madrid".

En un comunicado, Rigola ha aclarado que ni se siente independentista ni está a favor "de este referéndum, pero igual que las detenciones del 20 de septiembre" le hicieron votar el 1-O, su "total repulsa a los actos violentos del Gobierno del Estado" lo han llevado a dimitir.

El todavía director de los Teatros del Canal ha subrayado que le gusta Madrid, "sus calles y sus gentes", y que siempre se ha sentido bien tratado, pero un artista "tiene que ser consecuente, tanto en la vida como en los escenarios". "Uno puede equivocarse -ha agregado Rigola-, pero lo que no puede hacer, como decía Bolaño, es apartar la mirada conscientemente. Así que éste es mi pequeño acto a lo bonzo".

Àlex Rigola ha pactado con el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, que "la dimisión se hará efectiva antes de que termine la temporada, dejando programada la próxima, para no interferir en el buen funcionamiento del teatro". Seguidamente ha agradecido "a la Comunidad la posibilidad" que le ha dado "y al consejero de Cultura su mano tendida y su compresión". "Te quiero Jaime de los Santos. Pocas veces uno se encuentra a un político tan interesante, con esa capacidad de trabajo y con tanta sensibilidad por la cultura", ha expresado el director catalán.

En el comunicado, Rigola ha afirmado que no cree que aceptar un cargo implique la pertenencia política al partido que gobierna y, "aunque parezca increíble, así me lo han demostrado todas las personas con las que he tenido que tratar en los últimos veinte años". No obstante, ha decidido dimitir por coherencia y porque "no vale mantener un discurso en escena y después no aplicarlo en la calle".

"He llorado y todavía me queda mucho por llorar. Si a alguno le interesa mínimamente esta 'performance' sólo le pido una cosa ante lo que está sucediendo: DUDA, la información llega muy contaminada", ha concluido.

Este comunicado es la única declaración que pretende hacer Rigola este martes porque está "demasiado triste" y no quiere "salir a saludar ni habrá cóctel de salida", según sus palabras.