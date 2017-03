'El bar' de Álex de la Iglesia abre un Festival de Málaga de piel renovada

Más allá de la idoneidad de la medida, un festival de cine con las hechuras del de Málaga necesita sin remedio un cambio real al cumplir sus veinte años si no quiere terminar varado entre los escaparates definitivamente prescindibles. Ya desde el fin de la edición del año pasado, el director del certamen, Juan Antonio Vigar, venía anunciando una mayor orientación al cine latinoamericano que se vería cristalizada en la vigésima convocatoria. Y así es: el órdago que empieza hoy y se prolongará hasta el domingo 26 comparece rebautizado como Festival de Cine en Español y presenta en su sección oficial a concurso un equilibrado menú de nueve películas españolas y ocho latinoamericanas como candidatas a la Biznaga de Oro. En el fondo, había cierta reclamación al respecto y ahora se ha emitido la consecuente respuesta; en la forma, cabría hablar de una integración del viejo apartado Territorio Latinoamericano en la sección oficial, por cuanto las premisas son aproximadamente las mismas que en años anteriores (con igual proporción de realizadores debutantes y veteranos, por ejemplo); también se incorpora al primer contenedor del ciclo lo que en los últimos años se conocía como Málaga Premiere, con estrenos vespertinos de filmes de pelaje diverso y con especial mirada a la producción local, desde ahora presentes en la sección oficial aunque en su mayor parte fuera de concurso. Es decir, el cambio de piel ha consistido, esencialmente, en reforzar una sección oficial tradicionalmente desequilibrada (a veces hasta extremos exasperantes) a costa de otras (también Zonazine se queda sólo con cinco películas) por una sencilla razón: entre lo que la producción cinematográfica española es capaz de alumbrar cada año, y entre la cosecha a la que puede aspirar el Festival de Málaga (asentado en esa simpática medianía a la que no pocos cineastas aún se resisten y en la que quienes destacan no se caracterizan precisamente por sus ganas de volver), pretender completar con la dignidad exigida toda una sección oficial ya venía siendo una tarea imposible. A partir de ahora, disponemos de diez días para corroborar si el cambio atañe sólo a la piel o a algo más.

Tras su (digamos discreto) paso por la Berlinale, El bar de Álex de la Iglesia abre hoy fuera de concurso la sección oficial y el festival en sí, con permiso de la gala que conducirán esta noche en el Teatro Cervantes Fran Perea y Manuela Vellés. Después llegarán a la misma sección títulos como La niebla y la doncella, adaptación de la novela de Lorenzo Silva, con Quim Gutiérrez, Verónica Echegui y Aura Garrido; Pieles, debut en la dirección de Eduardo Casanova; Amar, primer largometraje de Esteban Crespo, nominado al Oscar por el corto Aquel no era yo; la mexicana Me estás matando Susana, con Gael García Bernal y Verónica Echegui; o Nieve negra, con Leonardo Sbaraglia y Ricardo Darín. Los homenajes a Antonio Banderas, Claudia Llosa, León de Aranoa y el mismo Sbaraglia, entre otros, pondrán el glamour. Y que no falte.