La AMC y la BBC adaptarán 'El espía que surgió del frío', de John le Carré

La AMC y la BBC adaptarán a la televisión El espía que surgió del frío (The Spy Who Came in from the Cold, 1963) del novelista británico John le Carré (El jardinero fiel, El sastre de Panamá, La casa Rusia), según unforma The Hollywood Reporter.

Asimismo, la publicación ha apuntado que será el escritor y guionista británico Simon Beaufoy (ganador del Óscar al mejor guión adaptado por la película Slumdog Millionaire) el encargado de firmar la serie que estará basada en el libro de Le Carré. "Estoy muy entusiasmado por el proyecto, y tengo una gran confianza en el equipo", afirmó Le Carré en un comunicado.

El proyecto se hizo público el pasado 14 de enero en la rueda de prensa ofrecida por la Asociación de Críticos de Televisión norteamericanos. Así, Paramount Television se ocupará de la distribución internacional, mientras que Character 7, que ya produjo de El infiltrado(The Night Manager, 1993), volverá a producir en asociación con The Ink Factory. "John le Carré es uno de los narradores más importantes de nuestro tiempo, y tener la oportunidad de llevar de nuevo sus páginas a nuestras pantallas es un privilegio absoluto", aseguró Joel Stillerman, presidente de AMC y SundanceTV.

Con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, traducido a treinta y seis idiomas y publicado en cuarenta países, Le Carré es uno de los escritores más leídos, respetados e influyentes.