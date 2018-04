Rossi dispara contra Márquez tras su caída

El italiano Valentino Rossi cargó con dureza contra el español Marc Márquez en sus declaraciones a las televisiones después del Gran Premio de Argentina de MotoGP al asegurar: "es peligroso, tengo miedo de estar en pista con él". Sin cortarse lo más mínimo, Valentino Rossi dijo: "en general tienes miedo porque no me siento controlado por dirección de carrera ya que él hace lo que le da la gana con todo el mundo".

Rossi recordó el incidente con Márquez y explicó que "entró a esa curva veinte kilómetros más fuerte de lo normal y fue a por la pierna. No tiene ningún respeto por sus rivales y eleva el nivel de la competición a un nivel peligroso para todos". Con un cierto sentido de persecución, Valentino Rossi dijo tener miedo: "cuando estoy en pista con él sé que viene a por mí y no me trata como al resto; todavía me trata peor".

"En 2015 me hizo perder el Mundial expresamente y no puede ser que golpee a seis pilotos en un fin de semana y no pase nada. Espero que le digan algo porque, desde mi punto de pista, con lo que yo le he dicho a Mike Webb (Dirección de Carrera), tienen una gran responsabilidad ante sí. Si elevamos ese nivel, éste será un deporte muy peligroso", recalcó un indignado Valentino Rossi ante las cámaras de televisión.

Rossi, incidió en el hecho de que la de hoy fue "una situación muy peligrosa y Dirección de Carrera tendría que hacer algo porque si no nos podríamos hacer daño; Márquez nunca tiene ningún respeto por su adversario y si echamos un vistazo a la carrera de hoy ha sido peligroso con varios pilotos".

"Sabe que si te da en la pierna te puedes caer tú", continuó Rossi, quien recalcó que "el corre así, corre así con todos y ha sido excesivo, desde el viernes ya cortó la trayectoria a Viñales, si él no se levanta se hubieran caído, lo hizo conmigo y con Dovizioso en los entrenamientos y luego en la carrera".

Además, Valentino Rossi incidió en el hecho de que "si se te estropea la moto antes de salir a la carrera tienes que salir de la formación y él no lo ha hecho, no ha hecho caso y tenía que estar fuera de carrera porque no puedes salir así".

"Si las reglas son iguales para todos, ¿por qué no para él? Y después de la penalización ha salido como un loco y ha ido a por Espargaró, a por Tito Rabat, a por mí, que me tiró al suelo, y luego a por Viñales", enumeró un enfadado Valentino Rossi.

Al ser preguntado por el gesto de Márquez de ir a pedirle disculpas, Valentino Rossi aclaró que "viene a pedirte perdón con Puig delante de las televisiones, pero eso no es sincero porque luego vuelve a hacerlo otra vez. Si pide perdón y se acaba, vale, pero después de tantas veces no acepto sus disculpas, que venga a pedirme perdón me hace reír".

Rossi continuó cargando contra Márquez al aseverar que "éste es mi último problema, esta es una situación muy mala porque ha destrozado nuestro deporte y es cierto que un error lo puede cometer todo el mundo, pero el viernes lo hizo con Viñales, Dovizioso, conmigo y hoy lo ha hecho con cuatro pilotos".

Una vez más Valentino Rossi explicó la manera de actuar de Marc Márquez porque el español sabe que "te da entre la pierna y la moto porque él sabe que no se va a caer y tú sí, pero si todos hicieran lo mismo estoy acabaría de mala manera". No dudó Rossi en pedir una sanción ejemplar para Márquez al reiterando su temor a que Márquez fue a por él y que lo hace porque pretende que "tengas miedo"

"He tenido miedo al ver su nombre en la pizarra porque sabía que venía a por mí, ya decidirá Dirección de Carrera pero a trescientos kilómetros por hora hay que respetar a todos los rivales", recalcó el italiano, quien aseguró que la actitud de Márquez "no es inconsciente, lo hace a mala fe". "No es un deporte de contacto como el fútbol pues aquí te haces daño de verdad y si todos fuéramos iguales en cinco carreras no habría pilotos, todos nos habríamos hecho daño y yo no me siento protegido por Dirección de Carrera", cargó nuevamente Rossi, quien aseveró que si se hubiese sancionado antes a Márquez "esto no habría ocurrido".

Márquez afirma que le "preocupan cero" las declaraciones de Rossi

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha señalado después del controvertido Gran Premio de Argentina de MotoGP que a él le "preocupan cero" las declaraciones de Valentino Rossi pues en el percance "pisé un parche de agua".

"He cometido un error, involuntario totalmente ya que con la pista seca no hubiese pasado pero se me bloqueó la rueda cuando pisé un parche de agua, que pasó también con Zarco y Pedrosa o con Petrucci y Aleix", explicó Marc Márquez.

El piloto de Repsol Honda aseguró que fue a Dirección de Carrera a pedir explicaciones, sobre por qué el oficial le dejó ir a la formación de salida y no le sacó fuera y recalcó que es "un piloto con experiencia, llevo diez años aquí y fui a preguntarle porque tuve calma para hacerlo. Él no supo qué hacer y es lo que no entendí", en relación a la decisión de dejarle estar en la formación de salida.

El piloto español, vigente campeón del mundo de MotoGP afirmó haber hecho "una carrera al ciento por ciento, desde el mismo momento del error en la formación de salida".

"Intenté remontar al máximo y la pista estaba delicada, lo que dificultó los adelantamientos, pero para mí fue más error el que tuve con Aleix que el de Valentino y lo que es seguro es que no he hecho nada voluntario, en ningún caso he tirado a nadie con el toque ni he ido a buscar a nadie, quería ir hacia delante", recalcó Marc Márquez, quien de las declaraciones de Rossi sólo dijo que "él también ha tenido 25 años".

En cuanto a la decisión de Dirección de Carrera de repetir la salida asegura que "lo hicieron bien, estábamos todos los pilotos al final del 'pit lane' y hubiese sido un caos. De lo que se podía hacer, fue lo mejor".

Al referirse al percance en la salida, Marc Márquez comentó que se caló el motor de su Repsol Honda "por un fallo electrónico y entonces levanté la mano, yo mismo empuje porque no saltaba nadie y por suerte arrancó la moto".

"El error vino de allí, pues llegó un oficial y yo pregunté si tenía que ir al 'pit lane' o a la parrilla de salida, no sabía qué hacer y él tampoco, y entendí que debía ir a mi sitio", reconoció Marc Márquez. "Lo hice lo más rápido posible, intenté salir y luego vi la penalización, que no he entendido", recalcó el piloto de Repsol.

Al hablar nuevamente de los adelantamientos que protagonizó durante su remontada, Marc Márquez explicó que iba "con un ritmo muy fuerte y podía coger a otros pilotos, me disculpé con Aleix, que fue un error mío porque llegaba cuatro segundos más rápido que él y frenó donde no me lo esperaba, pero por suerte no pasó nada, me penalizaron una posición y lo entendí".

Pero lo cierto es que por las condiciones de la jornada "la pista estaba complicada para adelantar y cuando intenté pasar a Valentino había un parche de agua y pasó lo que pasó, nos hemos tocado y ambos intentamos girar pero al llegar al césped se cayó". Márquez no quiso entrar en más discusiones ni polémicas y zanjó el asunto afirmando que fue a su taller a disculparse y "no aceptó las disculpas, lo respeto".