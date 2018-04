Lorenzo, sobre el caso Márquez: "El arbitro tiene que ser severo"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), triple campeón del mundo de MotoGP, presentó en Madrid su segundo libro, "escrito ciento por ciento, desde la primera a la última palabra" por él y, si bien comenzó diciendo que no hablaría de la disputa entre Valentino Rossi y Marc Márquez, al final lo acabó haciendo y aseguró que "el árbitro tiene que ser severo y riguroso a la hora de mostrar las tarjetas".

"En un deporte de riesgo como es el motociclismo, el árbitro tiene que ser severo. En el fútbol lo es y no es un deporte tan peligroso", afirmó el piloto natural de Palma de Mallorca.

"Creo que en las motos Dirección de Carrera tiene que sancionar las acciones peligrosas que pueden dañar a los demás pilotos, ya que si el árbitro no saca tarjetas amarillas y rojas, el jugador a la siguiente jugada entra más fuerte y así sucesivamente", aseveró Lorenzo en calar alusión a una "necesaria" sanción.

Y para corroborar sus palabras, Jorge Lorenzo puso un ejemplo: "Cuando empecé en el mundial, tanto en 125 c.c. como en dos y medio, era un piloto muy agresivo, irreverente, que no se lo pensaba dos veces a la hora de adelantar a otros pilotos y eso me causaba problemas no sólo a mí, sino a mis rivales".

"Recuerdo Japón en 2005 -continuó el triple campeón mundial de MotoGP- que durante toda la carrera fui muy agresivo, sobre todo en la última vuelta, me toqué con Pedrosa y a la desesperada intenté una adelantamiento doble a Pedrosa y Alex de Angelis que acabó en caída, tanto De Angelis como yo, por mi culpa, y Dirección de Carrera decidió sancionarme con un gran premio de castigo".

"Me perdí la siguiente carrera de Malasia y, a partir de ahí, se vio a otro Jorge Lorenzo, porque sí es verdad que tuve algún que otro encontronazo a lo largo de mi carrera, que ya es larga, pero desde ese momento se convirtió en algo mucho menos habitual", reconoció al respecto de su agresividad de juventud.

"Si no me hubiesen sancionado con esa carrera, seguro que hubiese seguido con aquella manera de correr agresiva y sin respeto a mis rivales", afirmó sin dudar el piloto de Ducati.

Al ser preguntado sobre la necesidad de cambiar el Reglamento de Competición, Jorge Lorenzo señaló: "Esa es mi opinión, pero decirlo ahora sería oportunista".

Y recalcó que lo lleva diciendo "desde hace cinco años" y que considera que "los responsables tendrán que tomar alguna decisión ahora que han pasado cosas, si bien es cierto que normalmente se toman decisiones desgraciadamente cuando pasan cosas". "En mi opinión, tendría que ser antes de que estas cosas sucedan".