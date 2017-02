Los trabajadores rechazan un decreto "abusivo"

La respuesta a la aprobación del decreto ley de la estiba por parte del Gobierno no se hizo esperar por parte de los trabajadores. Coordinadora, el sindicato mayoritario, remitió un comunicado en el que calificaba éste de "norma autoritaria y abusiva", que no solo va mucho más allá de lo que pide Europa en la sentencia del TJUE sino que además "no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales". En el mismo sentido se expresó UGT, que consideró que el texto "pone en marcha una desregulación salvaje que acarreará altos índices de precariedad e inseguridad".

Para los trabajadores, el texto "solo busca el bienestar de la patronal y logrará la desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país", con 6.150 trabajadores. Por ello, piden a los partidos que no convaliden el decreto en el Congreso.

Ante este texto, remarcan los sindicatos, a los trabajadores no les queda más que acudir a la huelga. Una movilización ya convocada que contará con nueve días entre el 6 y el 24 de marzo, en los que se realizarán paros en horas alternas. Los paros a juicio de las empresas portuarias supondrán en la práctica paralizar la actividad en los puertos, con pérdidas diarias que según la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles rondarán los 50 millones de euros.

A esos efectos de la movilización se refería ayer el ministro de Fomento, asegurando que "una huelga de estas características provoca un indudable daño al conjunto de la economía del país. Y también tiene unos efectos colaterales". De la Serna se refiere así al riesgo de perder tráficos al derivarse estos a otros puertos, que afecta especialmente a puertos de tránsito como Algeciras, ya que el trasbordo de mercancías puede realizarse en otras dársenas. "Cuando aparece un aviso de estas características las empresas toman decisiones, que pueden ser de carácter temporal, para dar salida o entrada a sus productos. El problema es que esas decisiones temporales puedan convertirse en definitivas, eso generaría un daño colateral muy importante a la estiba pero también al conjunto de la economía".

No obstante, Fomento recordó que se ha preparado un plan de contingencia y se establecerán unos servicios mínimos "que garanticen que no se produzca desabastecimiento, como el 100% de perecederos, de mercancías peligrosas y el abastecimiento en un 100% a las islas. Eso es una garantía siempre y cuando se cumplan como es obligado".

"Me gustaría volver a insistir. La huelga no ayuda nada sino todo lo contrario al proceso de negociación. Es un elemento de presión sobre la negociación que no favorece el clima de entendimiento", destacó De la Serna. UGT culpaba de lo mismo al ministro: "con su actitud y sus decisiones no ha propiciado nunca el imprescindible clima de normalidad favorable al diálogo". La cuenta atrás hacia la huelga sigue sin que se vislumbre un acercamiento.