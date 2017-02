El temporal de levante obliga a parar las terminales y cortar el tráfico con Ceuta

Barcos amarrados, puertos cerrados y terminales paradas. El fuerte temporal de levante que asola la zona del Estrecho desde el fin de semana obligó ayer incluso a parar el trabajo en las terminales de contenedores de Algeciras ante el riesgo que suponían las fuertes rachas de viento, de hasta 60 nudos (111 kilómetros por hora) en algún momento.

El mal tiempo dejaba sin conexión por ferry a la Ciudad Autónoma de Ceuta, que se veía obligada a cerrar su puerto ante lo fuerte del viento. Más de un centenar de deportistas de Ceuta de siete equipos que habían competido durante el fin de semana esperaban ayer en Algeciras a que algún barco saliera para llegar a su ciudad. Pero no había suerte: en la jornada de ayer no hubo ningún ferry que cubriese el trayecto. El Pasión por Formentera, el buque que habitualmente cubre ese trayecto cuando las condiciones meteorológicas son adversas, permanecía amarrado en Ceuta, adonde había llegado el domingo tras un viaje de hora y media, tras el cual decidió no partir de nuevo. También el tráfico con Tánger se vio afectado, con solo un par de conexiones del Poeta López Anglada.

Se prevé que a lo largo de la jornada de hoy sigan los fuertes vientos de levante. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias alerta por fuerte temporal marítimo en el litoral andaluz, Ceuta y Melilla, donde el fuerte oleaje puede dejar olas de cuatro y cinco metros de altura, por lo que recomienda alejarse de la costa y de otros lugares bajos que puedan quedar afectados por las elevadas mareas y los oleajes y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Según indicó a Europa Press el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Fernando López Cotín, la presencia de vientos de Levante "muy intensos" en el Estrecho y el litoral mediterráneo andaluz, de Almería a Cádiz, propiciarán condiciones marítimas "muy fuertes", con rachas de fuerza 8 y olas de hasta cuatro metros.