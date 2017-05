Los sindicatos dejan en ocho jornadas la propuesta de huelga

Los sindicatos de estibadores presentaron ayer un preaviso para ocho jornadas de huelga. Rectifican así la propuesta de movilizaciones que contemplaba la noche del viernes un calendario con 16 días. El preaviso abarca cuatro de ellas en mayo y otras tantas en junio, en protesta por el nuevo Real Decreto-Ley de reforma del sector, aprobado el viernes por el Gobierno.

Las movilizaciones se realizarán entre el próximo día 24 de mayo y el 9 de junio, concretamente todos los lunes, miércoles y viernes en horas impares, según el escrito de preaviso de huelga dado a conocer ayer por fuentes sindicales.

Cabello anunció que mañana recibirán "el decreto ley que cuelga del real decreto ley"

Los días de huelga serán el 24, 26, 29 y 31 de mayo, y el 2, 5, 7 y 9 de junio.

En el escrito de preaviso de huelga, los sindicatos piden que se restablezca el diálogo en la negociación; que se establezca un sistema para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio nº137 de la Organización Internacional del Trabajo para la garantía y regularidad del empleo; que las entidades que gestionen la mano de obra portuaria sean empresas estibadoras con licencia para el servicio portuario de manipulación de mercancías.

Por último, solicitan que las empresas estibadoras, por sí o por medio de Anesco, acuerden suscribir un compromiso de mantenimiento del empleo de la totalidad de los trabajadores portuarios que prestan actualmente servicios en las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP) y las SAGEP en los supuestos de separación de las mismas, así como el acuerdo sobre los procesos de formación, selección y contratación de personal.

El nuevo real decreto-ley por el que se liberaliza el sector de la estiba, en cumplimiento con una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de Ministros, entrará en vigor hoy, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras introducir cambios respecto al anterior decreto-ley, rechazado por el Congreso el pasado 16 de marzo, el Gobierno espera que el nuevo documento logre ahora suficiente respaldo de los grupos parlamentarios el próximo jueves, día previsto para su convalidación en el Parlamento.

Los sindicatos de estibadores rechazan "de manera absoluta y enérgica" el nuevo real decreto-ley y señalan que se sienten "engañados" por no haber sido consultados antes de su aprobación, lo que, según su criterio, "es justo lo contrario al compromiso que adquirió el Gobierno".

El responsable autonómico del sindicato Coordinadora, Manuel Cabello, indicó ayer en Algeciras que el sindicato está analizando el real decreto ley. "Veremos si lo que dice el ministro que ha introducido unos cambios son reales o no. Hasta que no analicemos bien el documento no podemos hacer una valoración del tema porque es delicado y tenemos que tratarlo con delicadeza", añadió.

Cabello afeó la actitud del Gobierno una vez más. "Ayer -por el viernes- después del Consejo de Ministros, nos dijeron que nos iba a mandar el documento y no lo han hecho. Han vuelto a incumplir y lo hemos conocido por el BOE que ya está publicado", destacó Cabello, quien anunció que mañana lunes remitirán a los sindicatos "el decreto ley que cuelga del real decreto ley y vamos a ver que quiere decir".

El coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo; y la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez; calificaron ayer al sector de la estiba y sus reivindicaciones como "un ejemplo de unidad", en cuanto a la lucha de ese sector y a colación de la aprobación, este pasado viernes por parte del Gobierno central, de un nuevo decreto de reforma del mismo.

En esa unidad, aseguró Maíllo, los trabajadores de la estiba "reflejan la mejor de las fortalezas para combatir las políticas injustas que llegan de Madrid y Europa y que ejecuta con diligencia la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz".

En la misma línea, Teresa Rodríguez admitió que "la cuestión de la estiba nos parece un espacio de confluencia esencial", elemento principal del libro, "porque los trabajadores han demostrado, con esa enorme fuerza fruto de la unidad, sean de la organización sindical que sean o del puerto que sean, que han conseguido conformar un movimiento en apoyo a sus derechos, no solo en Andalucía o en España, sino a nivel internacional".

"Creemos que el hecho de que tengan condiciones de trabajo dignas es resultado de esa unidad, de haber combatido", aclaró la coordinadora de Podemos Andalucía. "Frente a los discursos que plantean que son colectivos privilegiados, nosotros planteamos que, precisamente porque son colectivos con condiciones dignas, hay que preservarlos como si fueran un camaleón, porque son una especie en peligro de extinción, ya que son trabajadores con derechos y garantías y deben servir de ejemplo para el resto".

Rodríguez admitió que los trabajadores de la estiba "son nuestro ejemplo para luchar por lo que merece la pena, que es retrotraer las políticas de austeridad y reformas laborales que han beneficiado a una minoría".