Los sindicatos advierten que los paros seguirán en las terminales sin convenio

La batalla continúa en los puertos en los que no hay acuerdo. Ese es el mensaje que lanzaron ayer los sindicatos de la estiba después de que se diese a conocer que estaban llegando a acuerdos empresa por empresa en los grandes puertos, un hecho que estaba levantando suspicacias en los de menor tamaño que veían reducirse la masa crítica de huelguistas.

Los representantes de los trabajadores puntualizaron que la huelga planteada "continúa", pero "no se ejercerá sobre las compañías que se comprometan a garantizar la totalidad de los puestos de trabajo y tengan una disposición a la negociación real. Ejercer el derecho a la huelga no es más que el último recurso que tienen los trabajadores, una vez agotadas todas las vías de negociación; no tiene sentido mantener esta medida de presión a las compañías que demuestren que están, real y efectivamente, comprometidas y abiertas al diálogo y a la negociación", explicaron. No obstante, insistieron en su compromiso "con la totalidad de los estibadores, sea cual sea el puerto al que pertenezcan".

Los sindicatos también rechazaron la propuesta presentada por Anesco, que "los empresarios han tardado meses en redactar". "Una vez más, la inmovilidad de la patronal Anesco ha imposibilitado cualquier acercamiento de posturas entre empresarios y trabajadores de la estiba", aseguran. De hecho, apuntan, esto ha provocado que los grandes grupos empresariales que operan en España "se desmarquen de la posición oficial de Anesco, regida por un grupo de empresas que no representa la opinión general", y "han ofrecido a los trabajadores de la estiba una propuesta que permite recuperar la paz social", aseguran. Aunque la propuesta parte inicialmente de los sindicatos.

En el lado contrario, Anesco aseguraba ayer que su documento incluye los mismos asuntos que el presentado por las organizaciones sindicales, "a excepción de modificaciones en el procedimiento de negociación y suprimiéndose las cuestiones que pudiesen tener problemas de legalidad". Y pedía una "reflexión" a las organizaciones sindicales para que desconvoquen las huelgas anunciadas "ante el grave daño que están produciendo al sector y al conjunto de la economía nacional, como muestra de su apuesta por mantener un clima adecuado para alcanzar acuerdos".