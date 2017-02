El registro de estibadores, principal escollo en la negociación del decreto

La creación de un registro profesional de estibadores continúa siendo el principal obstáculo entre el Gobierno y el colectivo de trabajadores, representados mayoritariamente por el sindicato Coordinadora, para alcanzar un acuerdo de reforma del sector conforme a lo exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El acuerdo, además de ser una exigencia de Bruselas, evitaría tres jornadas de huelga en los puertos españoles a partir del lunes 20 y la posibilidad de que España sea sancionada con una multa millonaria por no liberalizar la actividad pese a que existe un pronunciamiento judicial que así lo exige desde diciembre de 2014.

El Gobierno tiene previsto aprobar la reforma a través de un real decreto-ley el próximo viernes 17 -alegando verse apremiada por la Unión Europea precisamente por las posibles sanciones- y buscar luego los apoyos parlamentarios necesarios para su convalidación en el Congreso de los Diputados. Aunque falta menos de una semana, ayer se inició una ronda de negociación entre Fomento y los sindicatos en la que que también se ha integrado la patronal Anesco. La primera cita, no obstante, concluyó con una mera ratificación de que las posturas del Ejecutivo y el sindicato Coordinadora siguen siendo opuestas.

El Ministerio insiste en que el texto actual ya incluye fórmulas para garantizar el empleoTienen un gran poder pero no podemos permitir que el interés de unos pocos se imponga"

La central sindical insistió en que la liberalización de la profesión se articule con un registro de estibadores como salvaguarda de los puestos de trabajo (6.156 en toda España, el 30% de ellos en Algeciras) mientras que el Ministerio de Fomento remachó que se trata de una "línea roja" que la Comisión Europea no está dispuesta a aceptar.

No todo está perdido. Las partes permanecen receptivas a debatir en la semana que falta antes de que el texto pase por el Consejo de Ministros y volverán a sentarse el próximo martes 14. Para esa fecha se han comprometido a traer nuevos planteamientos.

"El texto del real decreto-ley de la reforma del sector que ha presentado Fomento no garantiza el empleo y, por ello, no es aceptable", valoró Antolín Goya, el coordinador general de la Coordinadora de Trabajadores del Mar. "No es aceptable que un real decreto-ley plantee lo que consideramos un despido colectivo encubierto y además costeado por la Administración", añadió tras la reunión celebrada en Madrid. "Queremos garantías para todos los trabajadores", remarcó.

Goya insistió en que, para los trabajadores, la garantía de sus empleos tras la reforma pasa por que se articule el referido registro de estibadores. Algo que, según su criterio, no contraviene lo que fija la primera sentencia de la UE, cuando hace dos años instó a España a cambiar el sector.

El secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento, Julio Gómez-Pomar, quien encabezó la representación del Ministerio en la mesa negociadora, recalcó que este listado constituye una de las "líneas rojas" de la negociación. El representante de Fomento recordó que la Comisión Europea ya mostró su rechazo a esta alternativa.

"El Gobierno está dispuesto a analizar propuestas del sector, pero las líneas rojas son muy claras y una de ellas es el rechazo que la Comisión Europea ha manifestado tanto al registro de estibadores como a que se restrinja la libertad de las empresas estibadoras para contratar estibadores", aseveró el número dos de Fomento.

Dado que la discrepancia principal depende de la Comisión Europea, Coordinadora pidió que se sume a la negociación algún representante de la Comisión Europea. Gómez-Pomar replicó que la CE no entra en procesos de negociación, salvo con los Gobiernos, por lo que no cree que acepte sentarse con las partes implicadas.

Para el Ministerio, la garantía laboral de los estibadores se articula en el borrador del decreto mediante el certificado de profesionalidad con que contarán los trabajadores para acreditar su formación y experiencia. Además, apuntaron, el posterior proceso de negociación colectiva con las empresas del ramo permitirá afianzar este hecho.

El Ministerio aseguró que el texto que ha redactado ya ha sido avalado por la UE y apuntó que ésta iniciará el proceso para parar la eventual multa contra el Reino de España una vez que se convalide por el Congreso. El secretario de Estado apeló a los grupos parlamentarios a ser "conscientes de la responsabilidad" de respaldarlo.

Por el momento, el Partido Socialista se ha mostrado abiertamente contrario al borrador propuesto, que fue entregado el pasado jueves por la tarde a las partes, por no nacer de un proceso de diálogo.

Con la reforma, el Gobierno quiere sustituir el modelo laboral actual regido a través de las Sociedades de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) por un modelo de contratación liberalizado. Actualmente, las Sagep tienen en su plantilla a todos los estibadores españoles para prestar este servicio público. Hay una Sagep por cada puerto y la ley pendiente de reforma obligaba a las empresas estibadoras a participar en su capital, lo que el TJUE considera contrario a la normativa comunitaria.

Los sindicatos estiman que en un mercado liberalizado los empleos corren riesgo de precarización porque, además, el decreto contempla que los posibles despidos de estibadores tras la liberalización sean pagados por las autoridades portuarias. Los trabajadores creen que esta estipulación abre la puerta a una reconversión masiva hacia contratos con sueldos más bajos.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, también valoró la situación y recordó que el mandato de Bruselas admite que el modelo es "inconcebible" y obliga a cambiarlo. De Guindos enfatizó que el actual sistema de las Sagep tiene costes "muy negativos" para la economía. "Tienen un gran poder pero no podemos permitir que el interés de unos pocos se imponga al de la mayoría", enfatizó el ministro sobre las movilizaciones que el sector tiene previsto emprender si la negociación de cambios en su articulado acaba encallando.