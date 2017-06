La negociación de la estiba encalla y aboca los puertos a la huelga

La negociación entre los sindicatos y la patronal del sector de la estiba se torció ayer hasta el punto de entrar en vía muerta, lo que de momento aleja las posibilidades de una salida pactada al futuro laboral de los trabajadores y, por el contrario, acerca más que nunca la huelga a los puertos de todo el país.

La subrogación de los estibadores ante la liberalización de la actividad de la carga y descarga portuaria de mercancías volvió a ser el principal punto de discordia entre los representantes de los trabajadores y los empresarios (agrupados en Anesco) en la reunión celebrada por la mañana en Madrid. Apenas duró dos horas y de ella sólo se sacó en claro la constitución de la mesa negociadora del acuerdo marco en sí y que habrá una nueva cita formal dentro de quince días.

Los sindicatos propusieron retomar las conversaciones basándose en el preacuerdo negociado el pasado 22 de mayo, que permitió suspender entonces cinco días de huelga, para pactar una subrogación generalizada de los 6.156 estibadores españoles.

Además, entregaron una propuesta a los empresarios donde, según la versión de la patronal, los sindicatos añadieron una serie de condiciones que se salían de lo hablado hasta el momento. Entre otros puntos, los sindicatos planteaban que la garantía de continuidad en el empleo abarcara no sólo a los trabajadores presentes, también a los futuros, así como un ámbito de aplicación a perpetuidad. Algo que, según los empresarios, se excedía de lo discutido.

Anesco defendió que el mantenimiento del empleo debía ser analizado puerto a puerto durante un periodo de 15 días y que, pasado ese plazo, las posibles discrepancias y flecos se resolvieran en la mesa negociadora estatal recién constituida.

Los sindicatos remacharon que la subrogación debe ser universal mientras que la patronal estima inadmisible ampliarla a los empleados futuros.

Los planteamientos de las partes, lejos de cristalizar en un acercamiento de las posturas, provocaron el final de la reunión.

Los estibadores, liderados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, anunciaron nada más salir de la cita que mantienen las tres jornadas de huelga anunciadas para los días 5, 7 y 9 de junio. Además, prevén incrementar estas movilizaciones con un nuevo calendario que Coordinadora difundirá hoy.

No se descarta que en este nuevo paquete de protestas la huelga pase incluso a ser de dos jornadas seguidas (48 horas) para subir un escalón en la presión hacia los empresarios.

Los representantes de los trabajadores defendieron que la huelga es el único recurso que tienen a su alcance tras el "giro" de los empresarios que "ya no se comprometen con la subrogación de los trabajadores".

El coordinador general de Coordinadora, Antolín Goya, dijo en nombre de las seis organizaciones sindicales representadas en la mesa que los estibadores se sentían engañados y maltratados. "El principio de cualquier negociación colectiva es tener claro quiénes son los empresarios y quiénes los trabajadores. Después de este cambio de discurso de la patronal no sabemos si, finalmente, somos o no nosotros los trabajadores de sus empresas. Eso es lo que tenemos que saber, de manera fehaciente, para poder negociar. Lo que exigimos es que cumplan con la palabra dada y garanticen todos los puestos de trabajo y también que se comprometan a formar parte de los Centros Portuarios de Empleo", resumió Goya.

Anesco pidió a los sindicatos que retomen el diálogo y alertó de que cualquier medida de presión que se pueda ejercer en los próximos días, así como la huelga, tendrá un importante impacto en la economía nacional.

La patronal también ha solicitado al Ministerio de Fomento que adopte las medidas pertinentes para que se pueda solucionar este conflicto ante el que las empresas se encuentran "completamente desamparadas".

Fuentes empresariales agregaron a este periódico que los sindicatos pretendían que ayer mismo se tomara una decisión sobre la subrogación, incluyendo el compromiso a futuro. Estas mismas fuentes recordaron que Anesco debe someter cualquier propuesta a su asamblea y, además, obtener un respaldo de dos tercios.

Además, explicaron que los sindicatos pidieron que las empresas estibadoras no abandonaran las sagep durante la negociación y que se comprometieran a contratar a todos los estibadores durante el proceso de diálogo. "Anesco no puede limitar la voluntad de las personas físicas o jurídicas. Iría en contra de la libertad y competencia", justificaron a este periódico. Además, agregaron que las empresas pueden adquirir el compromiso de seguir recurriendo a las sagep una a una, pero no de forma generalizada.

Otras fuentes cercanas al proceso atribuyen el planteamiento de Anesco de estudiar la subrogación puerto a puerto a la división de sus asociados. Las grandes compañías no tendrían problemas en asumir las plantillas dado que hay carga de trabajo suficiente. Las reticencias de los empresarios radican en los puertos con menor actividad.

Apenas quedan tres días de margen antes de la primera de las tres jornadas de huelga que los sindicatos mantenían convocada desde que se convalidó la reforma del sector, lo que supone el margen de maniobra para las negociaciones más pequeño que se ha dado desde que se originó el conflicto, el pasado febrero.