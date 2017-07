El maridaje entre OPE y empleo

Hace un mes que arrancó la Operación Paso del Estrecho (OPE), la mayor migración anual entre dos continentes. Un operativo que ya no colapsa la ciudad de Algeciras como ocurría hace décadas, pero que sí deja notar sus efectos en otros aspectos, algunos de ellos tan positivos como el que tiene en la generación de empleo: cientos de personas encuentran trabajo durante semanas gracias a la OPE.

En 2016, los muelles comarcales fueron puerto de paso de un total de 2.865.469 pasajeros y 650.000 vehículos, el 75% del tráfico total hacia el Magreb. Para evitar el caos, las partes implicadas requieren de refuerzos para apuntalar sus plantillas de trabajadores.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), responsable de los puertos de Algeciras y Tarifa, es el actor que necesita de más empleados. En total, la APBA ha incorporado a la organización de la operación de tránsito un total de 580 empleos, de los que cerca de 400 son contrataciones temporales directas específicamente para la OPE. En esta cifra se incluyen, entre otros, los operarios auxiliares, popularmente conocidos como pollitos, y los de información.

Las agencias de viajes, encargadas de la venta de billetes de aquellos viajeros que acuden a la ciudad sin estos, no podían ser menos.

Las doce oficinas comerciales que operan dentro de la estación marítima han necesitado de la incorporación de 15 nuevos empleados, un número similar al de años anteriores en unos negocios que funcionan las 24 horas del día los 365 días del año, pero no al mismo ritmo frenético al que lo hace en verano.

La misma operación tienen que llevar a cabo las navieras que realizan los trayectos Algeciras-Ceuta, Algeciras-Tánger-Med y Tarifa-Tánger.

Es el caso de FRS, que ha añadido a su plantilla hasta el momento a más de ochenta personas y pretende proseguir el goteo de incorporaciones, en menor medida, durante el desarrollo de la OPE. El aumento, que ha sido similar al de años anteriores, se ha llevado a cabo en los puestos de comercial, auxiliar de embarque y operador.

También lo ha hecho Baleària, la cual dispone de un centenar de trabajadores más durante la Operación Paso del Estrecho.

La mitad de esta cifra corresponde a trabajos de tierra, en los que las ocupaciones más reforzadas han sido las de taquilleros y las que engloban el apartado de operativa portuaria.

En flota, las tripulaciones del Avemar y el Passió han recibido nuevas incorporaciones, mientras que la empresa pone a disposición de sus posibles necesidades durante la época estival al personal de la embarcación JaumeII.

El resto de navieras operadoras también refuerzan sus plantillas con más personal.

De la OPE participarán, además, nuevas altas dentro del dispositivo de seguridad que velará por que en el desarrollo del paso a Marruecos no se registren altercados.

Guardia Civil y Policía Nacional estipularon un refuerzo de 190 efectivos de apoyo en los puertos de Algeciras y Tarifa. A ello se suma el dispositivo de la DGT con 16 traductores y ATS en las áreas de descanso, diez funcionarios en el centro de Cádiz y 180 agentes asignados a la vigilancia de carreteras por la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil, apoyada por dos helicópteros.

Alrededor de un millar de personas dispuestas a evitar los colapsos que la ciudad sufría al principio de estos 30 años de Operación Paso del Estrecho. A ello contribuirá también el cierre al público de casi la totalidad del Llano Amarillo, que no puede ser utilizado desde el pasado 8 de julio para poner las parcelas al servicio de los usuarios del Puerto de Algeciras. Pese a ello, los terrenos del Llano aún no están siendo estrictamente necesarios ya que la afluencia no está todavía en sus picos más altos.