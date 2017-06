Una huelga masiva y sin incidentes

Un seguimiento de prácticamente el 100% de los estibadores, normalidad y ausencia de incidentes. Esa fue la tónica ayer en los 46 puertos que componen la red del Estado, todos salvo uno, el de Cartagena, cuyos trabajadores portuarios no secundaron la huelga.

La previsión de las navieras y empresas que dependen del transporte marítimo para distribuir sus productos llevó a que la actividad estuviera por debajo de sus índices normales en la mayoría de los muelles españoles. En algunos casos se adelantó el movimiento mercancías, en otros se retrasó la carga y descarga hasta hoy, día sin huelga.

En Las Palmas la carga y descarga de las importaciones se hizo un 30% más lento

Así ocurrió en Barcelona, donde los buques de contenedores y los portavehículos que tenían que atracar aplazaron su llegada por la huelga , algo que ha sido posible a que la jornada de huelga se había anunciado con antelación. En cuanto al transporte de pasajeros, sólo llegó un ferri durante la mañana al Puerto de Barcelona, que pudo trabajar sin incidentes.

Según informaron fuentes del puerto de Valencia, la normalidad fue "absoluta" y se cumplieron los servicios mínimos estipulados, mientras los accesos al recinto portuario fueron fluidos, ya que los transportistas decidieron no acudir al puerto los días de la huelga. Por otra parte, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana constituyó un centro de coordinación para el seguimiento de la huelga en el puerto de Valencia.

El Puerto de Bilbao tuvo 15 buques atracados en sus muelles y en situación de "operación" en la primera jornada de huelga de los estibadores, que se desarrolló sin "incidencias que destacar", según informó la Autoridad Portuaria de Bilbao. En un comunicado, la dirección del citado puerto señaló que de los 15 barcos que estaban en sus instalaciones, cinco operaron "con absoluta normalidad por no estar en el ámbito del servicio de manipulación de mercancías". En otros nueve buques se trabajó al 50 %, tal y como establecen los servicios mínimos decretados durante este conflicto laboral, y uno no opera por no haber solicitado servicios de estiba. "No hay incidencias que destacar y el resto de actividades se desarrollan con normalidad", señaló la Autoridad Portuaria de Bilbao en su comunicado.

En este puerto unos 200 trabajadores se concentraron por la mañana con el fin de exigir a la patronal Anesco y al Ministerio de Fomento que convoquen mesas de negociación y garanticen la subrogación de los actuales trabajadores.

En Las Palmas, la carga y descarga de las importaciones y exportaciones se hizo a un ritmo un 30 % más lento. Así lo manifestó a Efe el director del puerto de La Luz, Salvador Capella, quien recordó que solo en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, dada su lejanía con la Península, se han establecido servicios mínimos del cien por cien en la carga y descarga de las importaciones y exportaciones. Esto no lo comparten los estibadores, ya que estiman que el decreto que liberaliza el sector, ya en vigor, sólo obliga a garantizar que no haya desabastecimiento de este tipo de mercancías.

En Baleares también se operó con normalidad; en este caso, las incidencias pueden producirse los próximos días como consecuencia de los paros en los puertos de origen donde se cargan las mercancías con destino a las islas, que son principalmente los de Valencia y Barcelona. No obstante, las tareas de estiba precisas "para garantizar el abastecimiento, la atención sanitaria y los suministros especiales y esenciales a los territorios insulares" están cubiertas al 100 % por los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento.

Puertos del Estado solo reportó dos incidentes en la red estatal: en el puerto de Motril, en un buque que cubre la línea con Tánger, no se cumplieron los servicios mínimos y en el puerto de Ferrol los estibadores impidieron la operativa de un buque.