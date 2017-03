24 horas marcadas por la incertidumbre

El real decreto ley para la reforma del sector de la estiba llegará mañana al Congreso de los Diputados sin que haya garantías para su aprobación y sin que el Gobierno haya especificado qué hará en caso de fracaso. La Cámara Baja deberá pronunciarse dentro de apenas 24 horas sobre la convalidación o derogación de la reforma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero, mientras el Gobierno busca a la desesperada reunir los apoyos necesarios y sacar adelante la norma. Para ello necesita mayoría simple.

Fuentes del Gobierno aseguraron ayer a este periódico estar negociando a destajo con todos los grupos antes del Pleno del jueves, si bien sólo el PNV reconoció la existencia de una negociación y sin que ello suponga una posición definida a favor de la convalidación.

Previsiblemente la normativa será rechazada, ya que los grupos del PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, PDeCAT y Compromís ya han anunciado que votarán en contra, lo que supone bastante más de la mitad del hemiciclo, esgrimiendo como motivo que no hay un acuerdo previo entre la patronal y los sindicatos para garantizar el empleo tras la liberalización. "El Gobierno se encamina hacia un fracaso histórico por no haber participado en la negociación y promovido el consenso. Si el decreto se deroga, debe desconvocarse la huelga y el Gobierno debe acceder a negociar", resaltó el diputado socialista Salvador de la Encina, quien ratificó el no de su grupo.

A última hora de la tarde, conocedor de que las cuentas no salen, el Ministerio de Fomento volvió a apelar en una nota a la "responsabilidad" de los grupos políticos para convalidar el decreto y reiteró su disposición a "facilitar el mantenimiento del empleo" mientras se instaba a los sindicatos y empresarios a alcanzar un acuerdo en el ámbito de la negociación colectiva. Siquiera el anuncio del lunes del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de suavizar la aplicación del decreto tras su aprobación con un "instrumento normativo" para garantizar el empleo ha surtido efecto.

Fuentes de la patronal explicaron a Europa Sur que la propuesta del ministro de Fomento les generó desconcierto, puesto que no había sido planteada formalmente en la negociación con los sindicatos que cuenta con la mediación del Consejo Económico y Social. En el seno del Partido Popular también cundió el escepticismo ante el anuncio por su falta de concreción mientras que en el sindicato Coordinadora se considera igualmente falto de crédito por no haber sido puesto sobre la mesa formalmente y por no estar recogido en el decreto.

La patronal sigue considerando los costes de la estiba una cuestión secundaria frente a la búsqueda de una mejora organizativa en las terminales y una gestión más ágil de los recursos humanos, por lo que ante el bloqueo de la situación propone a la oposición que presente alternativas al decreto del Ejecutivo.

Para las empresas, según estas mismas fuentes consultadas por este periódico, se busca más flexibilidad a la hora de la operativa diaria y negaron la comparación con Bélgica donde se articuló un registro de estibadores por estimar que la negociación en dicho país se efectuó sin la presión de una sentencia de por medio.

La huelga para el viernes 17 y para otros tres días de la semana siguiente continúa convocada por los sindicatos a la espera de los acontecimientos. "Si el decreto resulta rechazado, automáticamente deberá comenzar la redacción de uno nuevo con consenso. Una negociación exprés y urgente en la que esté presente el Gobierno junto con la patronal y los sindicatos", valoró Manuel Cabello, coordinador para Andalucía del sindicato Coordinadora.

"Si el decreto se deroga el jueves, además de volver a la situación de diciembre y haber perdido varios meses, la huelga no tiene sentido. Pero por el momento la huelga es el único instrumento de presión que tenemos. El único que se niega a negociar es el Gobierno. Todos los grupos políticos y la patronal han pedido que esté en la mesa", resaltó Cabello, quien reconoció el efecto negativo que han provocado los paros convocados en los puertos, especialmente en el de Algeciras, si bien estos efectos negativos se vincularon desde Coordinadora a la obcecación del ministro De la Serna de aprobar el decreto sin un acuerdo con las partes.