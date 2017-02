"Si hace falta ir a los tribunales, iremos"

Dos semanas después de que el Ministerio de Fomento presentase una propuesta unilateral para la liberalización de la estiba que casi llevó a los puertos españoles a una complicada huelga, patronal y trabajadores están a punto de abrir una nueva etapa. Al frente del colectivo sindical está la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, cuyo coordinador en Andalucía, Manuel Cabello, llega a la entrevista con pocas horas de sueño "pero descansado". Esa ha sido la norma en las últimas semanas, en las que ha compatibilizado el trabajo ("en Coordinadora no hay liberados", remarca) con la gestión de la crisis del sector.

-¿Con qué perspectivas llegan al nuevo periodo de negociación?

-Se ha abierto una nueva ventana. Nuestras intenciones son negociar los aspectos que no nos dejan incluir en el decreto ley: la subrogación de los empleos, la formación y acreditación de los trabajadores que vayan a acceder a los puestos de trabajo. Dar continuidad a los trabajadores que estamos y futuro a la profesión.

-El registro de trabajadores es una línea roja para el ministerio, que lo niega. ¿Lo sigue siendo también para ustedes?

-Nosotros creemos que sí cabe en la aplicación de la sentencia. Pero para nosotros lo vital no es que aparezca la palabra registro, sino que haya continuidad en el empleo, se llame como se tenga que llamar. Lo que queremos es que al final de todo esto los que estamos tengamos empleo, no como está diciendo el Ministerio que en 3 años liquida a los 6.000 trabajadores de la estiba y les cierra las puertas a los próximos, llevándonos a la precarización total del empleo. Porque quiere crear unos centros portuarios de empleo que estén bajo la normativa de empresas de trabajo temporal y eso no lo dice la sentencia. Por eso decimos que el Ministerio se está extralimitando a la hora de aplicarla. Esta es clara a la hora de decir que las empresas y el Gobierno tienen que proteger el empleo y a los trabajadores.

-Pero el decreto no establece despidos, sino que se vaya reduciendo la contratación obligatoria con la Sagep. Pueden negociar con las empresas.

-Eso es lo que queremos, que los trabajadores que estamos sigamos haciendo la actividad. Por mucha interpretación que se le dé al decreto ley estamos convencidos de que los que estamos vamos a ser liquidados con dinero público. Se habla de multas, incluso de una sentencia que no ha salido, pero no se habla de que el Gobierno tiene 400 millones para liquidar con fondos públicos a trabajadores de empresas privadas, nosotros.

-Tras una negociación a tres bandas vuelven a la negociación colectiva. ¿De nuevo en la casilla de salida?

-El nuevo escenario para nosotros no es nuevo, llevamos negociando con las empresas por orden de Ana Pastor dos años. Estábamos a punto de alcanzar un acuerdo cuando el ministro irrumpió. Nosotros vamos a seguir, creemos que no será difícil llegar a acuerdos con las empresas. Si el decreto ley nos permite que esa negociación esté dentro del ámbito de la negociación colectiva y se nos garantizan las cuestiones que pedimos no tenemos ningún problema. De todas formas, si al final el decreto o la negociación que llevemos nos devuelven al mismo punto de partida volveremos a convocar la huelga, porque vamos a defender nuestros puestos de trabajo con todas las medidas legales que podamos: huelga, acciones colectivas y si hace falta ir a los tribunales, iremos. Hay muchos errores legales en el decreto que se ha planteado.

-¿Entonces aceptarían el decreto actual?

-Nosotros estamos dispuestos a negociar el tiempo que haga falta. Ahora, si el ministro lleva el decreto ley a aprobación sin tener un acuerdo que nos garantice lo que pedimos eso sería el detonante de una huelga. Vamos a acordar lo que haga falta siempre que se nos dé continuidad en el empleo.

-¿Incluso reducir costes laborales? En estos días se está hablando mucho su peso en la cuenta total.

-Sí. Nuestro salario va ligado a la producción. Nosotros vamos a trabajar por un salario mínimo y depende de la producción ganamos más o menos. Cuando hay un día de levante la producción baja y mi salario en la misma proporción. ¿Hay posibilidades de flexibilizar, economizar, incluso modernizar algunos aspectos de la estiba? Pues sí, hay margen. De hecho, nuestro convenio está a punto de caducar tras diez años y estamos en disposición de hacer los esfuerzos que haga falta en la negociación para que el puerto de Algeciras siga siendo atractivo económicamente.

-Más con la competencia al otro lado del Estrecho.

-Pero nosotros, aun teniendo Tánger-Med ahí, que ha crecido mucho, hasta ahora seguimos batiendo récords de productividad, de movimiento de toneladas y dando fiabilidad a los clientes que están viniendo. Algo estarán haciendo bien los trabajadores para que el puerto sea tan atractivo para las navieras. Queremos que siga siéndolo y vamos a poner todo de nuestra parte, pero claro, si estamos nosotros, si es para que vengan a trabajar otros tendremos un conflicto colectivo seguro.

-En los últimos días las empresas han denunciado coacción y actos vandálicos. Ese conflicto colectivo, ¿lleva siempre aparejada violencia?

-No. Eso es lo que los medios han querido transmitir a la sociedad. Lo de los coches en Barcelona puede ser algo fortuito. Una máquina que salió ardiendo no la llevaba un estibador y fue un incendio fortuito. En cuanto a si hay coacción o huelga encubierta, nosotros vamos a la producción y hay veces que llevamos la seguridad al límite para alcanzar esa producción, porque nos va a todos bien que eso sea así. Cuando el ministro presenta lo que quiere hacer nosotros explicamos a los compañeros que en tres años estamos despedidos. La gente, pues no se quiere jugar la vida. Aflojan su apuesta diaria de forzar incluso la seguridad para que la producción salga adelante. Y eso lo podemos comprobar, las producciones de estas semanas están dentro de la normalidad.

-Eso es una huelga de celo.

-No, es extremar las medidas de seguridad, porque voy a perder mi empleo, no voy a perder también la vida.

-Se ha hablado mucho de la ausencia de mujeres en la estiba de Algeciras. ¿Se arrepienten de no haber facilitado su acceso?

-Nosotros somos un sindicato, no contratamos a nadie. Y mi sindicato no está en contra de que las mujeres accedan, pero en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. No podemos hacer una discriminación positiva. Todo el mundo tiene que empezar por el mismo sitio, la trinca de contenedores, que es un trabajo muy pesado, muy peligroso. Y no digo que no haya ninguna mujer que lo pueda hacer, pero deben entrar con los mismos derechos y obligaciones. En la estiba en Algeciras existen mujeres, que hacen trabajos de estiba, pero no en la Sagep. ¿Por qué no en la Sagep? Porque la Sagep dice que nunca se ha presentado ninguna solicitud de una mujer. En cuanto a la reivindicación de las mujeres estibadoras nos parece que no era el momento ni las formas. Y me parece una barbaridad lo que ha hecho el ministro, usar la reivindicación de estas señoras para decir que en Algeciras somos hombres de las cavernas.

-¿Por qué sí las hay en otros puertos?

-En la estiba francesa no hay mujeres y en España en muchos puertos que no tienen. ¿Por qué hay tantas mujeres en Valencia? Porque el sistema de contratación de Valencia permite que los trabajadores elijan el puesto de trabajo. Es una forma de trabajar. En BCN acceden directamente a determinados puestos. Y en Algeciras hay mujeres en los puestos técnicos, son labores de estiba, pero no están en la Sagep.

-También hay muchas críticas sobre la dificultad para acceder a la Sagep si no se conoce a alguien. ¿Es un coto cerrado?

-No, es una leyenda urbana. Por ejemplo, en mi turno hay 40 o 50 personas que no tienen gente que haya sido estibador antes. Son muy buenos profesionales. Evidentemente si yo tengo un hijo en edad de trabajar y se abre una bolsa para trabajar en el puerto y cumple los requisitos le digo que eche los papeles. Lo normal.

-Entonces asegura que hoy por hoy acceso a la Sagep es libre.

-Está regulado por ley, qué hay que tener y qué hay que presentar. La selección la hacen las empresas, que son las que contratan.