La falta de diálogo aboca a los puertos al segundo día de huelga

Los sindicatos y la patronal de la estiba acabaron la jornada de ayer sin encontrar puntos en común que permitan avanzar en un acuerdo sobre los aspectos laborales de la reforma del sector, por lo que los 6.156 estibadores españoles están llamados hoy miércoles a una nueva jornada de huelga, la segunda de las ocho convocadas por los sindicatos a lo largo de junio, tras conseguir el lunes un seguimiento cercano al 100% en todos los puertos, excepto en el de Cartagena.

La huelga comenzará nuevamente a las 8:00 y se hará sólo a las horas impares, con la previsión de repetirla bajo el mismo formato los días 9, 19, 21 y 23 de junio. Para el día 14 se mantiene convocado un paro ininterrumpido de 48 horas.

El puerto de Algeciras prevé hoy cuatro escalas durante las horas de movilización

Los empresarios de la estiba, agrupados en Anesco, pidieron ayer ayuda al Gobierno para solucionar el conflicto tras romperse la pasada semana la negociación con los sindicatos. "Anesco solicita la ayuda del Gobierno para solucionar el conflicto generado con la entrada en vigor del decreto ley de reforma del sector", indicó la organización en un comunicado, el primero emitido tras el arranque de las movilizaciones en los puertos.

Los estibadores reclaman garantías de continuidad en el empleo tras la liberalización por ley de la contratación. En la negociación ahora en suspenso estaban dispuestos a ofrecer a cambio medidas de flexibilidad operativa e incluso una rebaja del 10% para los salarios más altos. La patronal pidió analizar la situación puerto por puerto, sin garantizar una subrogación generalizada.

La asociación de empresas apeló a la "responsabilidad de los sindicatos para que retomen el diálogo, desconvoquen las huelgas, cesen las huelgas ilegales selectivas encubiertas y garanticen la estabilidad del sector durante las negociaciones".

Anesco insistió en que los estibadores están reduciendo "intencionadamente" sus rendimientos "al margen de los periodos de huelga oficialmente convocados para presionar ilegalmente a la representación empresarial". Y al igual que en otras ocasiones, solicitaron la intervención de las administraciones.

Los empresarios resaltaron que no han modificado su posición, en contra de lo argumentado por los estibadores, aunque dijeron mantener el rechazo a dos de las peticiones sindicales. Anesco subrayó que mantiene su oferta de garantía de empleo y mantenimiento de las condiciones a los actuales estibadores. "La subrogación por tanto no debe ser motivo de la convocatoria de huelga, ni de medidas de presión, puesto que es aceptada por las empresas", aseguraron.

Pero insistieron en rechazar la petición de los sindicatos de que las empresas de estiba se mantengan al 100% en las firmas que hereden el modelo de las Sagep, los Centros Portuarios de Empleo. Para Anesco, ello podría vulnerar las leyes de competencia, por ser considerado un cártel, e incluso la normativa europea que se pretende cumplir con la reforma. "No es viable que Anesco suscriba las pretensiones sindicales ya que podría acarrear inasumibles responsabilidades personales y empresariales. Las posibles sanciones por adoptar este tipo de acuerdo pueden ascender al 10% de la facturación de cada una de las compañías, junto a multas individuales a cada persona física interviniente de hasta 60.000 euros", dijeron.

Además, la patronal estima necesaria otra de las medidas que rechazan los sindicatos, abrir simultáneamente a la negociación del convenio estatal una negociación puerto por puerto "para definir las mejoras operativas que se deben implementar para mantener la competitividad de los puertos".

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, evitó nuevamente tomar parte en el conflicto al volver a emplazar a los trabajadores y empresarios a que busquen una resolución sin intervenir. "Nos gustaría que se sentaran hoy mismo y que no se levantaran hasta alcanzar un acuerdo. Eso evitaría la jornada de huelga programada", declaró De la Serna tras inaugurar el Salón Internacional de la Logística y la Manutención (SIL 2017) de Barcelona, alertando además del impacto económico de los paros. "Celebro que no se produjeran incidentes, pero insisto en que se produce un grave daño a la economía del país", aseguró, para añadir que este lunes diversas empresas se vieron obligadas a derivar sus tráficos a puertos de fuera de España para llevar a cabo su actividad.

El ministro descartó que Fomento vaya a actuar de mediador entre sindicatos y patronal de la estiba, al asegurar que el Gobierno ya realizó su función con la aprobación del real decreto que acompaña al decreto ley de reforma de la estiba, que prevé ayudas para el mantenimiento del empleo y que tenía como objetivo evitar la sanción de la UE.

Hasta el momento no hay una fecha concreta para que las partes vuelvan a sentarse, según fuentes cercanas al proceso. Estas fuentes explicaron a Europa Sur que la patronal prevé plantear una reunión para el próximo lunes 12, con el objetivo de evitar el paro de 48 horas del próximo miércoles y jueves, e incluso adelantarla al viernes 9. No obstante, ello no evitaría el tercer día de huelga.

Además de Anesco, otras entidades del sector económico, agrupaciones empresariales y partidos políticos reclamaron igualmente que se retomen las conversaciones cuanto antes y que el Gobierno intervenga para promover un acuerdo. El diputado socialista Salvador de la Encina hizo un llamamiento al acercamiento de posiciones. "El Gobierno se lava las manos. Hay mucho en juego para que sea un mero espectador, debería buscar fórmulas para que las partes acerquen posiciones. La pasividad de Fomento es preocupante", resaltó el diputado.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, se sumó a las voces que reclaman paz social al subrayar que el conflicto genera inquietudes en la logística y el transporte. "Todos estamos deseando que se llegue a un acuerdo y a una paz social", reconoció.

En las horas previas a la nueva jornada de huelga de hoy, en el puerto de Algeciras se trabajó ayer a destajo con una decena de barcos entre las dos terminales de contenedores. APM Terminals recibió la escala de siete buques para operar a lo largo del día, con momentos en los que hubo cinco barcos en la alineación del muelle. A TTI Algeciras arribaron otros cuatro.

Para la jornada de hoy, el puerto de Algeciras prevé recibir cuatro escalas durante la horquilla de las horas de huelga. El lunes el número de barcos programados era de seis, por lo que varios buques han vuelto a ser desviados o reprogramados en otros horarios para evitar coincidir con las horas en las que los estibadores prevén trabajar a intervalos.