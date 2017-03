Los estibadores suspenden las dos primeras jornadas de huelga

Los cinco sindicatos del sector de la estiba acordaron ayer suspender dos de las nueve jornadas de huelga que habían convocado en los puertos españoles a la espera de comprobar si el próximo jueves el Congreso de los Diputados convalida o deroga la reforma del sector.

La decisión, anunciada por la tarde, abarca a los paros parciales que estaban previstos para el lunes 6 y el miércoles 8 de marzo, y se produjo tras quedar de manifiesto que el Gobierno carece de apoyos suficientes para validar el próximo jueves, día 9, la reforma que fue aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros a través de un real decreto-ley.

Ciudadanos propone una mesa de diálogo tras negar su apoyo al formato de la reforma

Por la mañana, Ciudadanos había avanzado a través de su presidente, Albert Rivera, que no apoyaría la convalidación del decreto en los términos que se había planteado por falta de diálogo. Un anuncio que suponía dejar al PP en clara minoría frente al resto del hemiciclo después de que un día antes el PSOE también negara su apoyo a la convalidación de la reforma. Para refrendar el decreto ley el PP no necesita mayoría absoluta, sino sumar más votos a favor que en contra, pero eso requiere contar con el voto favorable de alguno de los otros tres grandes partidos (PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos), ya sea en forma de apoyo o de abstención.

El Gobierno no descarta ahora demorar unas semanas la convalidación a la vista de los acontecimientos, según fuentes citadas por la agencia Efe, dado que entre el paso por el Consejo de Ministros y la convalidación pueden discurrir hasta 30 días, plazo que se cumple el 23 de marzo. El Ejecutivo pidió que el decreto se llevara al orden del día de la próxima semana si bien ahora se esperará a la reunión de la Junta de Portavoces del martes 7, en la que habrá que fijar el orden del día definitivo del Pleno.

Fuentes parlamentarias del PP han señalado que mantienen negociaciones con los distintos grupos de la oposición para recabar apoyos con los que, al menos manifiestamente, aún no cuentan. Desde el PP admitieron que si no hay acuerdo entre los agentes sociales será muy difícil reunir los votos para validar el decreto.

El aplazamiento de las movilizaciones permite abrir un nuevo escenario de diálogo en el ámbito político mientras que el Gobierno central volvió a verse urgido por la Comisión Europea a través de la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, quien reclamó ayer una rápida aprobación de la reforma por el Congreso de los Diputados.

"La oposición del PSOE a la convalidación del real decreto ley abre una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación, exigida también por el resto de grupos políticos. Y ese es el fin último del preaviso de huelga que hemos convocado los trabajadores", valoró Antolín Goya, representante del sindicato Coordinadora, el mayoritario en el sector.

Goya citó que Unidos Podemos, Ciudadanos, IU, PNV, ERC, PdCat, Compromís y Coalición Canaria están en contra del decreto, por lo que dijo esperar que la decisión de los sindicatos de suspender los dos primeros días de huelga derive en un clima de normalización laboral que anime al Ministerio de Fomento "a salir de su cerrada posición e invite a la negociación real", mediante la constitución de una mesa de diálogo sobre la modificación del decreto ley presentado por el Gobierno.

Con esta decisión de suspender la huelga los días 6 y 8 de marzo "los trabajadores mostramos nuestra disposición al diálogo y esperamos que sea correspondida por el Ministerio y por la patronal Anesco", abundó Antolín Goya. "Para evitar el conflicto no se puede pedir a los despedidos que sean razonables. Lo razonable es garantizar la continuidad en el empleo a los trabajadores, que no es otra cosa que la subrogación laboral establecida en el Estatuto de los Trabajadores", concluyó el líder sindical.

Los cinco sindicatos (CGT, CCOO, UGT, el gallego CIG y Coordinadora) remacharon que no se puede seguir atribuyendo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige la liberalización del sector de la estiba, el despido de los trabajadores portuarios. Ese extremo, que los sindicatos consideran como algo seguro si el decreto queda aprobado en su redacción actual, "es una decisión política de Puertos del Estado ratificada por el ministro de Fomento".

El diputado socialista Salvador de la Encina saludó el anuncio sindical de dejar en suspenso las movilizaciones como un gesto de buena voluntad que fuerza al Ejecutivo del PP a negociar. "Desde el PSOE hacemos una valoración positiva de este gesto de responsabilidad de los sindicatos. Ahora le toca al Gobierno hacer de aquí al jueves una apuesta por el diálogo para normalizar la situación y devolver la paz social a los puertos", apuntó De la Encina. Para el diputado campogibraltareño, aún se está a tiempo de evitar daños irreversibles para el puerto de Algeciras. "La oposición del PSOE a una reforma sin diálogo ha dejado al gobierno solo. Hemos canalizado este ejercicio de responsabilidad", dijo.

Ciudadanos había puesto horas antes la puntilla a las escasas posibilidades de convalidación de la reforma. Albert Rivera insistió en que se trata de un decreto no consensuado en declaraciones a los periodistas en el Congreso, por lo que el líder de la formación naranja pidió diálogo para encontrar entre todos una "solución pacífica" que evite las huelgas y, sobre todo, los despidos.

Aunque Rivera no aclaró cuál será el sentido del voto en el trámite parlamentario, aseguró que sus esfuerzos se centran en evitar que la iniciativa llegue a la Cámara. "Intentaremos que venga pactado y reformado o que no venga", recalcó. De estas palabras se desprende, aunque no lo dijera de forma expresa, que Ciudadanos no apoya el decreto en sus términos actuales. Rivera incluso calificó el texto como "decretazo". Igual que la reforma es "necesaria", también es incuestionable acatar la sentencia judicial de la UE para evitar la multa. "Pero no se puede hacer por decreto y sin contar con la oposición", subrayó Rivera, recordando al PP que ya no tiene la mayoría absoluta. Como alternativa, Ciudadanos instó al Ejecutivo a abrir una mesa en la que estén los partidos para "mejorar" ese decreto y en la que también puedan estar la patronal y los sindicatos para hacer sus aportaciones.

Algo a lo que no parece estar dispuesta la Comisión Europea, que urgió nuevamente a convalidar el decreto. En vísperas de su visita a España, la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, ha remitido una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que señala que la reforma de la estiba aprobada por el Gobierno cumple lo exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y reclama su rápida convalidación por el Congreso.

Bulc explica en la misiva que, una vez convalidado el real decreto ley, y siempre que su esencia no haya sido alterada durante la tramitación, informará al tribunal del cumplimiento de sus exigencias para proceder al cierre del caso y evitar así la multa diaria impuesta a España.

Tras constatar que se ajusta a los planteamientos del tribunal, la comisaria anima encarecidamente a España a dar los pasos que quedan pendientes, en particular la convalidación del real decreto-ley en el Congreso, y a comunicárselo con la mayor celeridad cuando se haya hecho.

Bulc subraya que esto es especialmente importante teniendo en cuenta la multa diaria impuesta a España por no cumplir lo fijado en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Luxemburgo en diciembre de 2014.

Además, Bulc anima a continuar con el diálogo social entre estibadores y empresas para asegurar una implementación suave de la reforma del sector. El martes Bulc comparecerá en la comisión de Fomento del Congreso.