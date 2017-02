Los estibadores suspenden la huelga tras la marcha atrás de Fomento

Los puertos españoles se libran por ahora de la huelga prevista para la próxima semana. Los sindicatos de la estiba desconvocaban ayer los paros previstos para los días 20, 22 y 24 después de que Fomento diera marcha atrás en su determinación de aprobar el real decreto ley de reforma del sector en el Consejo de Ministros de mañana. Y lo que parecía una huelga inevitable a primera hora del día se convertía posteriormente en la apertura de un nuevo plazo para la negociación, de al menos otra semana según lo anunciado por el Gobierno. Eso sí, el ministerio propone una mesa de patronal y sindicatos con la mediación del Ministerio de Empleo, no con Fomento.

La decisión del ministro Íñigo de la Serna no es gratuita. El real decreto ley con el que se pretendía liberalizar la contratación de los estibadores precisa de aprobación parlamentaria en un plazo máximo de 30 días y el Gobierno no cuenta con el respaldo de ninguno de los grupos parlamentarios para sacar adelante el decreto. Ciudadanos pedía por la mañana un aplazamiento de la aprobación de la reforma; el PSOE hacía días que había asegurado que no aceptaría una fórmula sin consenso. Ante la certeza de que el decreto no saldría adelante pero sí costaría paralizar unos puertos clave para la economía española (se calculaban pérdidas de 50 millones por cada día de paro), a Fomento no le quedaban más opciones que dar marcha atrás de la forma más airosa posible.

El nuevo periodo de negociación se abrirá con la mediación de Empleo, no de Fomento

Eso es lo que hizo el ministerio vía comunicado a primera hora de la tarde, cuando no habían pasado ni 24 horas del establecimiento de los servicios mínimos de la huelga. Si unas horas antes el departamento de De la Serna consideraba que sindicatos y empresarios podían negociar después de que el decreto fuese aprobado, ayer el Gobierno se ofrecía a retrasar la ratificación del decreto de reforma de la estiba "si los representantes sindicales y la patronal se sientan a negociar en el marco de la negociación colectiva y se desconvoca la huelga anunciada".

Horas después de esa oferta, llegaba la respuesta de los sindicatos: había acuerdo. Los sindicatos de la estiba remitían un comunicado conjunto en el que confirmaban que no ejercerán su derecho a la huelga. "Esta convocatoria al paro de los puertos solo perseguía llamar la atención sobre lo intolerable de una imposición en una modificación legislativa de este calado. Si se abre la puerta al dialogo y al consenso, queda sin sentido esta medida", aseguraban los representantes de los trabajadores, que esperaban que "la patronal también se avenga a hacer un ejercicio de entendimiento". Se deja en suspenso por lo tanto una protesta que amenazaba con bloquear los puertos por los que pasan el 86% de las importaciones y 60% de las exportaciones del país no solo la próxima semana, sino también las siguientes de haberse aprobado el decreto.

Los trabajadores no olvidan a quienes les han apoyado, destacando que "la intervención de Albert Rivera, de Ciudadanos, en este proceso ha sido decisiva. Viene a rematar las gestiones y manifestaciones vertidas a la opinión pública por distintos representantes del PSOE, que desde que tuvo lugar la primera reunión en el ministerio, el 2 de febrero, han apoyado la postura de los trabajadores y han asegurado que no respaldarían una reforma impuesta". En el mismo sentido, se han manifestado también Podemos, PNV, CiU, Esquerra Republicana, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Marea y Compromís, recordaban. E IU en Andalucía.

Las empresas también aceptan la propuesta de Fomento. La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) mostraba su disposición al diálogo con los sindicatos "como siempre ha hecho" y ofrecía su colaboración "para que pueda culminar con éxito el inevitable proceso de adaptación del modelo de la estiba español a la sentencia de 11 de diciembre de 2014". Los propios empresarios reclaman la participación del departamento de Fátima Báñez en la mesa "para que las negociaciones puedan fructificar".

Para Fomento, hay cuestiones planteadas por los sindicatos que no tienen cabida en el real decreto pero sí en la negociación colectiva y otros que directamente es imposible arbitrar, como el registro nacional de estibadores que reclaman los sindicatos, en el que tengan que estar inscritos todos los profesionales para poder trabajar. Esta última propuesta, remarca Fomento, ha sido rechazada por la Comisión Europea, árbitro último de la reforma de la estiba al llegar esta impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE, que considera que la fórmula de contratación de los estibadores incumple el tratado de funcionamiento de la UE por no permitir la contratación libre.

Aunque para los sindicatos es válida y aseguran tener informes jurídicos que lo avalan. Los representantes de los trabajadores destacaron ayer que prevén negociar en este nuevo periodo la garantía de los puestos de trabajo (subrogación), profesionalidad de los estibadores y modo de organización del trabajo en los puertos. Los sindicatos aseguraban estar satisfechos "de este giro en los acontecimientos, convencidos de que el sector español puede seguir siendo de los más competitivos de Europa si se logra una norma consensuada".

Independientemente de su retirada del orden del día del próximo Consejo de Ministros, Fomento volvía a insistir ayer en la obligatoriedad de aprobar la reforma de la estiba para evitar una multa diaria de 134.000 euros y para "poner un poco de sentido común" en el sector. El ministro De la Serna, en su ruta por distintos medios de comunicación, recordaba en declaraciones a la Cadena Cope la imposibilidad de las empresas que trabajan en los puertos de contratar libremente a sus trabajadores y el difícil acceso de las mujeres a este oficio. "Hoy por hoy, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, puede ser presidenta de Andalucía, pero no estibadora en el puerto de Algeciras", dijo el ministro a modo de ejemplo de la nula presencia de la mujer en el colectivo de estibadores, en el que, aseguró, existe un gran número de miembros de la misma familia.

Estas referencias a la búsqueda de la igualdad con el decreto han causado la indignación del colectivo de mujeres estibadoras de Algeciras. En su perfil de Facebook reclamaban al ministro que "no utilice a las mujeres y déjenos caminar solas, porque no nos hace falta su ayuda. Si quiere ayudarnos deje el sector de la estiba tal cual está que funciona a la perfección".