Los estibadores piden más tiempo de negociación al no tener el reglamento

Los trabajadores de la estiba portuaria han pedido al Gobierno que amplíe un año más los plazos fijados para negociar y poner en práctica varios de los puntos de la reforma del sector que fue aprobada en mayo del año pasado ante el "retraso" que acumula la aprobación del Real Decreto con el reglamento para desarrollar la liberalización laboral de la carga y descarga de mercancías de los barcos.

El sindicato Coordinadora, mayoritario entre los estibadores españoles, explicó ayer que todas las centrales sindicales con representación en el sector han enviado una segunda carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que alertan que la demora en el desarrollo reglamentario de la reforma afecta al cierre del acuerdo sobre el nuevo colectivo del sector, así como a la articulación de las ayudas que Gobierno comprometió para la prejubilación de trabajadores.

Coordinadora recuerda que del Real Decreto dependen los convenios y prejubilaciones

"El desarrollo reglamentario ha consumido hasta el momento ocho de los doce meses previstos en la disposición adicional primera y en la disposición transitoria segunda 1 del Real Decreto Ley 8/2017. Previsiblemente se agotará el primer año desde la entrada en vigor", resaltaron los sindicatos tras calificar como "vaga" la respuesta de Fomento a su primer escrito (del 12 de enero) dado que, según las centrales, no daba plazos concretos para este reglamento.

La representación de los trabajadores propone que se adopte con urgencia una iniciativa legislativa -del Gobierno o de los grupos parlamentarios que lo apoyan- para ampliar por un año de los plazos contenidos en las disposiciones para posibilitar "real y efectivamente" la finalidad de la norma. "No era otra que ofrecer a los sujetos legitimados un año para la negociación colectiva y garantizar, por igual período, el empleo vinculado al 75% de la actividad de las empresas estibadoras", comentaron.

Los sindicatos agregaron que en caso de que el Gobierno no permita ampliar un año los plazos de la reforma, se generaría "un conflicto" entre la nueva norma y los algo más de treinta convenios colectivos de distintos ámbitos que afectan a los estibadores.

El ministro de Fomento replicó que la redacción y tramitación del Real Decreto "lleva su tiempo" aunque garantizó que esta demora no provocará perjuicios en los puertos. "Hablaremos con la Coordinadora para que no exista problema, pero la tramitación lleva su tiempo. Estamos plenamente inmersos en nuestro compromiso político y que ello no suponga ningún trastorno en el sector portuario", dijo De la Serna.