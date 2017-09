Las mujeres estibadoras de Algeciras piden igualdad en los futuros procesos de selección

La Asociación de mujeres estibadoras de Algeciras reclamó ayer que se tenga presente la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo para las mujeres ante los futuros procesos de selección de personal que se lleven a cabo para incrementar la plantilla de estibadores del puerto. El colectivo, que preside Raquel Saavedra, realizó estas manifestaciones después de que la semana pasada los 357 estibadores eventuales se integraran como personal fijo en la plantilla de la Sagep de Algeciras, la empresa que gestiona la mano de obra de estiba y desestiba en la ciudad.

Saavedra sostuvo que tras la consolidación laboral, y una vez que se resuelva definitivamente la reforma del sector, cabe esperar que se abra un proceso de nuevas contrataciones en la estiba dada la carga de trabajo existente.

La asociación, que agrupa a mujeres que quieren optar a un puesto de trabajo para esta actividad en la dársena del Estrecho, entregó en su día más de 50 currículum a través de burofax en la compañía. "Ahora que se ha producido la integración del personal eventual, si vuelve a abrirse una bolsa de empleo o un proceso de contratación, lo lógico es que las mujeres tengan igualdad de oportunidades. Ya tienen nuestros currículum. Ya no pueden decir que no les constan solicitudes de empleo por parte de mujeres", subrayó Saavedra, en referencia a una respuesta de la Sagep de Algeciras de marzo de 2015 en la que se justificaba que no haya mujeres estibadoras en este puerto (sí las hay en Valencia o Barcelona) porque hasta entonces no había candidatas.