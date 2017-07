Las empresas contrarias al acuerdo de la estiba acuden a la CNMC y Bruselas

El acuerdo de la estiba alcanzado el jueves entre la patronal y los sindicatos ya tiene oposición. Las empresas que abandonaron Anesco y que se mostraron contrarias desde el inicio al acuerdo propuesto por los estibadores están manteniendo contactos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y con las autoridades europeas para tratar de hacer frente a esos pactos que, en su opinión, incumplen la última reforma del sector. De hecho, su salida de la patronal se debió a las diferencias entre estas empresas y las grandes compañías que se quedaron en Anesco, que sí querían firmar el convenio.

Según fuentes empresariales consultadas por Efe, esas compañías contrarias están sopesando los próximos pasos y aún no han tomado una decisión definitiva sobre las medidas que adoptarán.

Competencia ya multó a Anesco y los sindicatos por la firma del IV acuerdo marco

La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), que agrupa a muchas de ellas, ha pedido reiteradamente amparo a las autoridades nacionales y europeas al considerar que los acuerdos suscritos con los sindicatos no respetan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el real decreto ley de reforma de la estiba aprobado por el Congreso. El documento suscrito el pasado jueves garantiza el trabajo del 100% del personal de las sagep hasta que se firme un nuevo acuerdo marco, en el que se recogería la subrogación de los trabajadores. A cambio, los sindicatos garantizan la paz social.

La PIPE recordó que esta situación no es nueva y que en 2009 la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, sindicato mayoritario entre los estibadores, y Anesco ya fueron sancionados por la entonces CNC por la firma de otro acuerdo. Entonces se multó con más de 1 millón de euros a la patronal de estibadoras y a varias organizaciones sectoriales por impedir o dificultar a compañías no estibadoras el acceso a la prestación de servicios portuarios complementarios, en relación a la firma del IV acuerdo marco. La sanción más elevada correspondió a Anesco, 901.518,16 euros. También fueron multadas Coordinadora, con 168.000 euros; la Confederación Intersindical Galega (CIG), sancionada con 3.900 euros; y Laginle Abertzaleen Batzordeak (LAB), con 3.000 euros. Según la PIPE, ese acuerdo "no respetaba los principios de libre competencia" y las empresas tuvieron que adherirse a él "bajo coacción".

En el caso actual, la PIPE denunció en su día que los acuerdos suscritos con los sindicatos eran resultado de "una campaña de acoso a las empresas", ya que los estibadores decidieron hacer huelga sólo en las que no aceptaban sus planteamientos. La paz social también está garantizada solo para las firmantes del acuerdo.

Según publicó ayer el diario El Economista, el comité de PIPE tiene previsto reunirse la próxima semana para analizar la situación.