Las empresas auxiliares empiezan a sufrir la pérdida de rutas en Algeciras

La preocupación por los efectos de la crisis de la estiba crece entre las empresas auxiliares que operan en el puerto de Algeciras conforme avanzan las semanas y la resolución del conflicto se atisba aún lejana. El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba), Manuel Piedra, reconoce que entre las compañías auxiliares existe preocupación por la pérdida de tráfico portuario que, como consecuencia, se traduce en una menor demanda de servicios al buque.

"Seguimos la situación con preocupación. Algeciras es un puerto que vive del transbordo. Y el lugar de carga y descarga de los contenedores es fácil de cambiar pese a suponer un coste extra para la logística. En el caso de Algeciras, el desvío es tan fácil como cambiar de orilla y utilizar el puerto de Tánger-Med", explica Piedra a Europa Sur.

Aesba supera el centenar de empresas asociadas que prestan servicios de todo tipo. "Si no vienen barcos, que ya están dejando de venir, repercute claramente en los servicios. Son buques que no se consignan, que no se reparan, que no se inspeccionan o someten a limpieza y retirada de residuos, por citar varios ejemplos", expone Piedra, quien lleva más de una década al frente de la agrupación empresarial de auxiliares del puerto de Algeciras.

Ya ha pasado más de un mes desde que el Gobierno anunciara su intención de liberalizar el sector de la estiba portuaria a través de un real decreto ley, dejando al margen la negociación que habían efectuado hasta el momento la patronal Anesco y los sindicatos. Desde entonces, la tramitación del decreto ante el Consejo de Ministros ha sido retrasada varias veces, así como la fecha de convalidación ante el Congreso que actualmente se encuentra fijada para el próximo jueves 16. Y, mientras tanto, los sindicatos han convocado entre febrero y marzo hasta doce jornadas de huelga de las que han suspendido ocho para permitir un avance en la negociación con Anesco.

"Para las compañías de servicios, la situación de preaviso de huelga perjudica tanto como una huelga en sí porque se traduce en una derivación de barcos inmediata", reflexiona Piedra, quien dice temer que los cambios coyunturales que ya están aplicando las navieras se conviertan en costumbre. "Como ejemplo, el puerto de Port Said, en Egipto, perdió un 50% del tráfico por la primavera árabe y todavía hoy se encuentra un 20% por debajo de su nivel de hace siete años. En Algeciras, sólo con el anuncio de huelga Maersk Line reconoció haber perdido 15.000 contenedores a la semana, un 26% menos", compara Piedra.

El presidente de Aesba insiste en que la preocupación es "máxima" y diferente a la situación que atraviesa el puerto de Valencia, por ser un enclave de importación y exportación frente al transbordo que mayoritariamente se hace en Algeciras. "Los barcos en Valencia entrarán antes o después, pero acabarán entrando. Aquí, los 15.000 contenedores a la semana ya se han perdido", subraya Piedra, quien insta a las partes a que lleven la negociación al extremo.

"Todas las partes deben sentarse y negociar. Los trabajadores deben quitar el preaviso de huelga por sus efectos. Es difícil negociar con la espada de Damocles de una huelga", destaca Piedra, quien también reclama al Gobierno que apoye la negociación. "En ese camino las partes se están encontrando, pero el real decreto está ahí, sin consenso, y enfada a las partes. La solución pasa porque se negocie un acuerdo y el Gobierno lo refrende", plantea el presidente de Aesba.

La naviera Maersk Line mantiene activo su plan de contingencia por la inestabilidad en los puertos españoles aún sin huelga a la vista al menos hasta el día 17. Conforme al cuadrante de desvíos, la compañía incluyó ayer un nuevo buque derivado de Algeciras hacia Port Said (Egipto), con lo que el número de barcos desplazados asciende ya a 13.