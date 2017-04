El decreto ley de la estiba queda para el próximo Consejo de Ministros

La reforma de la estiba tendrá que esperar un par de semanas. El Gobierno central retrasó finalmente la aprobación del nuevo decreto ley por parte del Consejo de Ministros y tendrá que esperar hasta después de Semana Santa para dar luz verde al nuevo texto. En ese tiempo, el Ministerio de Fomento prevé enviar a empresas y sindicatos el texto del nuevo real decreto para que puedan realizar sus observaciones.

La posibilidad de que el decreto ley fuera llevado de urgencia al Consejo de Ministros de ayer planeaba en el ambiente después de que el jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asegurase que tenía previsto aprobarlo de forma "inmediata y urgente" ante la inminencia de una nueva sentencia en contra por no haber reformado el sistema de contratación en la estiba, que en la actualidad incumple los preceptos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. "La urgencia es absoluta", argumentó el ministro, porque "si cae esa sentencia, tendremos que pagar 23 millones de euros y una multa adicional de 134.000 euros al día".

La propuesta de Fomento pasa por un real decreto que cuelgue del decreto ley

No obstante, pese a esa premura, el Ministerio ha dejado el decreto sobre la mesa por ahora. El departamento que dirige De la Serna plantea aprobar un decreto ley del que cuelgue otro real decreto que recogería la propuesta para la reforma de la estiba del mediador de las negociaciones entre patronal y sindicatos, Marcos Peña. El referido real decreto es el instrumento normativo al que Fomento se comprometió elevar el acuerdo laboral sobre la reforma de la estiba al que eventualmente lleguen patronal y sindicatos, una norma con rango de reglamento que no requiere tramitación parlamentaria.

Fomento remitirá y tratará con los sindicatos de estibadores el texto del documento. El ministerio atiende así a la petición que en este sentido le plantearon los trabajadores del gremio. No obstante, el jueves insistía en que la Comisión Europea no permite la subrogación de los trabajadores del sector de la estiba y consideraba que la afirmación de los sindicatos respecto a que los técnicos de Bruselas no ven inviable esa posibilidad es un "intento de alterar la realidad".