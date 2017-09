Sindicatos y patronal retoman la negociación de la reforma de la estiba

Tras un mes de agosto en stand by, las negociaciones de sindicatos y patronal de la estiba se retomarán en breve para cumplir con el plazo autoimpuesto para consensuar el nuevo acuerdo marco, el convenio que cerrará la agitada reforma del sector de la estiba. El día 30 de este mes las conversaciones deberían estar culminadas, para dar paso a un nuevo periodo de estabilidad en un sector que ha pasado varios meses convulsos.

La paz social llegó a final de junio, el día que la patronal Anesco (descompuesta o recompuesta por la lucha entre dos facciones con distinta visión del conflicto) y los sindicatos firmaron un acuerdo que garantizaba el 100% del empleo hasta que se negociase el convenio. Ese acuerdo, que comprometía también una rebaja salarial del 10%, fue la base para la negociación que se abriría posteriormente, con la que se tiene que dar respuesta a la reforma de la estiba aprobada por real decreto ley por el Gobierno central. A partir de ahí había que abordar la letra pequeña del convenio, como la transformación de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios en centros portuarios de empleo, la formación de los trabajadores, el régimen de ingreso al sector de la estiba... Un largo listado que ya empezó a revisarse en julio y sobre el que se ha seguido trabajando en cada parte para presentar una propuesta concreta en septiembre.

En la última reunión, a final de julio, los sindicatos entregaron un documento de base para que ambas partes pudieran trabajar sobre él. "Todavía no hay nada cerrado", explica el coordinador de Andalucía (Ceuta y Melilla) de Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Manuel Cabello, pero "nuestra intención es llegar a un acuerdo en plazo". No obstante, recuerda Cabello, puede que haya algunas cuestiones que se queden pendientes porque dependan del reglamento de desarrollo del real decreto ley de la estiba, que el Gobierno tiene que aprobar aún. "Nosotros hemos intentado que lo aprobasen con carácter de urgencia, pero no lo hemos conseguido".

En una próxima reunión, ambas partes pondrán en común sus planteamientos sobre el convenio que debe regir el trabajo de la estiba después de la reforma en la contratación, que puso fin al sistema actual, en el que las empresas están obligadas a contratar a los trabajadores de la Sagep. Según recuerda Cabello, el acuerdo es importante "más en un momento en el que los puertos están en pleno crecimiento, como puede verse en las estadísticas que van publicando".

En el caso del puerto de Algeciras, el nuevo convenio regirá las condiciones laborales de 1.850 trabajadores, todos ya de plantilla de la Sagep después de que el pasado 1 de septiembre se consolidase el puesto de 350 estibadores que hasta entonces prestaban sus servicios como eventuales.