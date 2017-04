De la Serna da un ultimátum y dice que no puede hacer más que el reglamento

El Gobierno lanzó ayer un ultimátum a la patronal y los sindicatos del sector de la estiba al afirmar que no se puede hacer "nada más" por parte del Ejecutivo más allá de la iniciativa de redactar un reglamento para resolver las cuestiones laborales de la reforma. Un argumento que se vio reforzado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien vaticinó que el decreto saldrá adelante "tarde o temprano".

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, resaltó ayer en Almería que "ya no se puede hacer nada más" por parte del Ejecutivo después de que haya aceptado la propuesta del mediador, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.

"La propuesta del mediador no es la del Gobierno, incluye una serie de cuestiones que benefician a trabajadores y patronal", apuntó en una rueda de prensa De la Serna, quien reiteró el compromiso "máximo" del Ejecutivo para trasladar esta propuesta al correspondiente desarrollo reglamentario.

El titular de Fomento remachó que el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regulación de la estiba "no sólo es responsabilidad del Gobierno, también del resto de grupos en el Congreso" y recordó que es preciso hacerlo "lo antes posible para evitar la sanción" sobre la que está pendiente de pronunciamiento el TJUE.

De la Serna defendió que el Gobierno fue "claro" en la reunión en la que se presentó una propuesta que "planteaba una obligación de subrogación que por ley no es posible" y contenía un volumen de ayudas que "el Gobierno no puede asumir".

El titular de Fomento calificó como "extraordinariamente generoso" paquete de ayudas previsto para los procesos de reconversión, cifrado en 120 millones de euros, frente al planteamiento de los empresarios que, según el titular de Fomento, elevaba dicha cuantía hasta los 2.450 millones.

"Ya no es que esto genere un elemento absolutamente discriminatorio para el conjunto de trabajadores de este país, sino que es inasumible por este y por cualquier otro gobierno", ha insistido el ministro.

La patronal Anesco discrepó el pasado viernes con ese cálculo de Fomento pòr considerarlo excesivo, aunque no aportó una estimación del coste de su propuesta basada en que se prejubilen los estibadores que cumplan con los requisitos para ello; que se articulen bajas voluntarias para el resto y que se compensen los costes de la asunción del personal subrogado frente a los salarios de un mercado liberalizado.

En clave netamente política, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reprochó a la oposición que no permitiera que saliese adelante en el Congreso el decreto de reforma de la estiba, pero vaticinó que se aprobará "tarde o temprano".

Rajoy se refirió a este asunto en su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en la que repasó los primeros meses de la legislatura.

La reunión de la cúpula del PP se celebró a puerta cerrada, por lo que fue el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, quien trasladó las palabras del jefe del Ejecutivo. Según Casado, Rajoy cree que el balance es positivo pese a algunas dificultades, entre las que citó expresamente el hecho de que fuera derogado por el Congreso el real decreto de reforma de la estiba.

A su juicio, no fue una buena idea votar en contra de ese texto porque considera que la opinión pública no lo ha entendido y, máxime, teniendo que pagar el Estado miles de euros diarios de multa por no haberse adecuado aún a la normativa de la Unión Europea.

"Este real decreto se aprobará tarde o temprano. Es lo que tiene que hacer el Parlamento español", concluyó.