Romero censura que Ruiz Boix pida vetar proyectos de inversión en Los Barrios

El Ayuntamiento de Los Barrios expresó ayer su "más enérgica queja e indignación" al estimar que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, se inmiscuye unilateralmente en cuestiones propias del Ayuntamiento de Los Barrios "e incluso se atreve a vetar unilateralmente, sin ningún tipo de contacto con la institución barreña, posibles futuros proyectos en el municipio de Los Barrios por parte de empresas privadas, como puede ocurrir con Endesa o la APBA".

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, se refirió así a lo expresado el lunes por Ruiz Boix, quien anunció que hará un seguimiento a los trámites que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha puesto en marcha para tramitar una ampliación de la concesión del espacio a Endesa (a petición de ésta) en el margen del río Guadarranque del término municipal de Los Barrios. Según el alcalde de San Roque, en la petición de concesión se contempla un proyecto de almacenaje de hidrocarburos al que el regidor sanroqueño dijo oponerse frontalmente.

Lo dicho por Ruiz Boix indignó ayer a Romero: "Es absolutamente inadmisible que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, se meta en competencias de otro municipio y pretenda vetar tal o cual proyecto empresarial; es una falta de respeto absoluta hacia el Ayuntamiento de Los Barrios".

"Desde el Ayuntamiento de Los Barrios no vamos a permitir que este alcalde quiera utilizar nuestro municipio para sus vendettas personales contra la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y contra Endesa. Estamos muy indignados que para sus guerras personales utilice al municipio de Los Barrios y no lo vamos a permitir", dijo el alcalde barreño, quien aseguró no tener información del proyecto de ampliación de la concesión de Endesa en terrenos anexos al río Guadarranque. "No podemos valorar aún si sus consecuencias son positivas o negativas. Es una concesión de la APBA, que no tiene nada que ver administrativamente con el Ayuntamiento de Los Barrios, por lo que consideramos fuera de todo lugar que el alcalde de San Roque se inmiscuya en nuestro municipio y además con meras elucubraciones, por lo que consideramos que es otra maniobra de este alcalde prepotente para continuar sus guerras y vendettas personales contra la APBA y Endesa", insistió Romero.

El alcalde barreño alertó de que "si el alcalde de San Roque sigue utilizando al municipio de Los Barrios, desde nuestro Ayuntamiento también vamos plantearnos personarnos en el expediente de ampliación de la refinería de Cepsa en San Roque. Somos un municipio vecino limítrofe y también nos preocupa la comarca, por lo que también vamos a mirar con lupa los millones de litros de hidrocarburos que se acumulan en el término municipal de San Roque", enfatizó.

Romero también tuvo palabras para el grupo ecologista Verdemar, quien también se opone a cualquier iniciativa de almacenaje en la ribera del río. "Estamos muy agradecidos a la gran labor que realiza Verdemar, pero en este caso le pedimos que no se dejen manipular por el alcalde de San Roque y que tampoco se dejen utilizar. Desde el Ayuntamiento de Los Barrios estamos abiertos a cualquier reunión y a estudiar conjuntamente cualquier proyecto que llegue a nuestro municipio. No vamos a aceptar ningún proyecto que vulnere la legislación", resumió el regidor local barreño.