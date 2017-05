Rivera confirma que Ciudadanos votará a favor del decreto de reforma de la estiba

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado que su partido votará esta mañana a favor del decreto de reforma del sector de la estiba que se somete a mediodía a la convalidación del Congreso de los Diputados.

En declaraciones a RNE, Rivera ha destacado que el decreto es distinto al anterior, ante el que Ciudadanos se abstuvo, que el Gobierno "ha tenido que rectificar" y que ha reconocido la necesidad de diálogo y mediación. Eso sí, ha reconocido que la patronal y los trabajadores están en su derecho a no apoyar la reforma.

El líder de Ciudadanos no ha querido valorar la posibilidad de que el PDeCAT apoye también la reforma y tampoco ha vinculado esta posición de los independentistas catalanes con el hecho de que los representantes del Gobierno se ausentasen de la reunión del Consorcio del Palau de la Música en la que este decidió no acusar a CDC en el juicio que se sigue contra el expresidente de la institución.

Fuentes del grupo parlamentario de Ciudadanos agregaron a Europa Sur que el Gobierno trajo el primer decreto sin consenso, sin negociar con trabajadores, patronal ni administración. "En Cs le pedimos desde el primer día que negociara, que se sentara en la mesa y que no mirara para otro lado como había estado haciendo durante años. Después de perder la votación del decreto, como le pedimos en Cs, el Gobierno abrió negociaciones para dar cumplimiento a la sentencia de la UE, así que apoyaremos el decreto. En Cs siempre estuvimos a favor de cumplir la sentencia UE, como no puede ser de otra forma, pero el Gobierno no puede pretender hacer las cosas de un día para otro sin negociar con las partes implicadas".

De cara a la sesión plenaria, si el PP obtiene el apoyo de PNV, como en la votación de marzo, y el PDeCAT ratifica su abstención, la reforma quedaría aprobada por mayoría salvo errores en la emisión del voto o la ausencia de diputados que puedan influir en la votación.