Rajoy evita reproches a la oposición aunque ve afectado el crédito de España ante la UE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó ayer reprochar a la oposición que impidiera la convalidación del decreto sobre la reforma de la estiba, pero advirtió de que eso supone no cumplir resoluciones de los tribunales europeos y, en consecuencia, afecta al crédito de España.

Rajoy se refirió por vez primera públicamente a la derogación del decreto sobre la estiba en su intervención en la inauguración del Congreso regional del PP de Madrid, aunque no citó explícitamente a ningún partido de la oposición.

"No voy a reprochar nada a nadie ni ahora ni en adelante. No entro en el fondo del asunto, que se las trae", comentó el jefe del Ejecutivo. Pero a renglón seguido recalcó que el Parlamento de un gran país como España no puede decir por mayoría que no quiere cumplir una sentencia de los tribunales europeos.

Tras subrayar que no es un problema del Gobierno, "sino de España", explicó que, si se dice que no se quiere cumplir una decisión de un tribunal de la UE, se están rompiendo las reglas del juego. "Y eso afecta al crédito, la imagen y el prestigio de nuestro país".

Rajoy aseguró que la mano del Gobierno sigue tendida para poder llegar a un acuerdo y mantendrá su disposición a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para ello junto con los ya realizados por el ministro De la Serna.