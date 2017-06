Puertos del Estado aboga por la reducción de emisiones de las flotas

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, abogó ayer por la competitividad para hacer frente a la desglobalización por la vía de la reducción de costes logísticos, además de defender la descarbonización de las actividades marítimas para luchar contra el cambio climático durante la inauguración de la Conferencia Anual de la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO), que se celebra en el World Trade Center de Barcelona.

La presente edición, titulada Ports in a changing climate, a changing world, recibirá a los máximos representantes del sector marítimo y portuario de Europa que debatirán sobre el papel de los puertos ante el escenario global del cambio climático.

Barcelona acoge la conferencia anual de la organización de puertos europeos ESPO

"No podemos olvidar las consecuencias que el cambio climático puede tener en nuestros puertos", dijo Llorca, haciendo especial mención a la subida del nivel del mar y al creciente aumento de la temperatura del agua. Llorca agregó que la digitalización se presenta como elemento central de la nueva economía 4.0. "No estamos hablando de un futuro lejano, sino de una realidad evidente de los próximos cinco-ocho años, a la que habrá que adaptarse con rapidez si no queremos quedar fuera de los mercados", apuntó.

El presidente de Puertos del Estado aseguró que las pautas actuales del transporte marítimo y las condiciones operacionales en los puertos se modificarán, debido al control de emisiones de los buques a partir de 2018, mientras que, en contrapartida, se impulsará la gasificación y la electrificación de los buques.

"Actualmente estamos trabajando en posibilitar las infraestructuras y modificaciones regulatorias necesarias que permitan el avituallamiento de buques con combustibles alternativos en condiciones de mercado, y en nuevas bonificaciones asociadas a la reducción de emisiones por encima de los límites actualmente establecidos, así como al desarrollo de incentivos económico-fiscales a la demanda", agregó.

Finalmente señaló que España trabaja ahora principalmente en la conectividad terrestre y, particularmente, ferroviaria, con el objetivo de mejorar las infraestructuras tanto de última milla a los puertos como de las redes generales del transporte.

La privilegiada posición geográfica de España, emplazada en la intersección de las principales rutas del transporte marítimo internacional, y la rápida adaptación en los últimos años de sus infraestructuras marítimas a los nuevos requerimientos de la demanda mundial, con una capacidad instalada de 1.000 millones de toneladas, sitúa a nuestro país en el Top 10 del ránking mundial en calidad de infraestructuras portuarias, en la quinta posición de Europa, tras Países Bajos, Finlandia, Bélgica y Dinamarca, y en la undécima posición respecto a conectividad marítima y quinta de la Unión Europea, según el Foro Económico Mundial en abril.