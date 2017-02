Paz social en los puertos

Es inadmisible que, tras haber transcurrido más de dos años desde que se dictase la sentencia sobre la estiba por parte de la Unión Europa y habiendo habido tiempo más que suficiente para haber consensuado, venga ahora el Gobierno a toda prisa a pretender solucionarlo con una tijera para los trabajadores y un caramelo para las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

No han querido ocuparse de la Reforma seriamente y ahora la única vía que encuentran es la del Decretazo.

Los socialistas exigimos para la reforma una actitud de diálogo y consenso y no de decreto e imposición

He de decir que quien escribe, en numerosas ocasiones alertó a la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, de la necesidad de abordar la liberalización de la estiba. De ello dan fe los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados y los medios de comunicación. Pero bueno, esa dejadez no me sorprende, pues lo mismo ocurre con los seis años de abandono hacia el proyecto ferroviario de modernización Algeciras-Bobadilla, tan fundamental para la salida de nuestros contenedores del Puerto con destino al resto de España y Europa.

Tras un Gobierno solo ocupado en ganar elecciones, ahora nos encontramos a un ministro de Fomento agobiado ante la premura de la sanción que ha heredado, por no haberse abordado, deliberadamente, pese a los continuos requerimientos básicos de la Comisión Europea y de todos los agentes empresariales y sindicales.

Ante esta coyuntura, los socialistas exigimos una actitud de diálogo y consenso y no de decreto e imposición, porque la huelga anunciada por los sindicatos afectará a los 46 puertos de interés general y de forma especial, al primer puerto de España, el nuestro, donde hay cerca de 2.000 trabajadores.

Como bien ha manifestado en numerosas ocasiones el presidente del Puerto de Algeciras, Manuel Morón, "la paz social es el primer y principal tributo que las compañías navieras exigen a los Puertos, incluso por encima de los costes" y esa gran verdad ha quedado evidenciada en el acuerdo suscrito días atrás entre Maersk y TTI con los sindicatos en Algeciras.

Una modificación de la estiba de tanto calado debería haberse abordado desde el mayor consenso posible y ni siquiera se ha contado con las Autoridades Portuarias, que son los responsables directos de la gestión de los Puertos. Pretenden ahora, más de dos años después de la sentencia, resolver el problema corriendo y deprisa, mediante decreto, sin tener en cuenta las negociaciones que tenían casi cerradas empresas y sindicatos del sector y que el anuncio del ministro de Fomento ha venido a torpedear.

Preservar la paz social en los puertos y no levantarse de la mesa de negociación debe ser la prioridad del ministro de Fomento con las partes implicadas. Es una exigencia que siempre he defendido y seguiré defendiendo, pese a los ataques personales interesados, porque lo contrario abre un escenario de incalculables incertidumbres no sólo para los trabajadores, sino para toda la comunidad portuaria de Algeciras, Andalucía y España.

Señor ministro: las prisas no son buenas. Es clave que el Gobierno, esta vez, no se equivoque.