La OIT ve un error de Europa restar espacio al diálogo social en la estiba

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, consideró ayer un error de la Unión Europea restar espacio al diálogo social en los países a la hora de abordar asuntos de calado como la reforma del sector de la estiba.

Ryder participó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Madrid donde fue preguntado por tres asistentes sobre los cambios en el sector portuario en el turno posterior a su conferencia.

Aunque evitó pronunciarse directamente sobre la subrogación laboral que reclaman los sindicatos de estibadores como fórmula para garantizar la continuidad de sus puestos de trabajo en un mercado liberalizado -asunto sobre la que fue preguntado expresamente- Ryder sí resaltó a la importancia de que este tipo de procesos estén marcados por la concertación social.

"Una cosa que aprendí en mi vida sindical es a no meterme con los estibadores", reconoció en un comentario en tono jocoso que dirigió a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sentada a su lado en la mesa.

El dirigente de la OIT entró en materia para responder las preguntas sobre la estiba afirmando que a veces se pregunta "si Europa ayuda a España o no". Apuntó que supone un problema que Europa no deje espacios abiertos para que el diálogo nacional se produzca. "Europa comete un error. El diálogo social forma parte del proyecto europeo", subrayó momentos después de reconocer que le habían aconsejado no dejarse "arrastrar" por los asuntos polémicos de España en su conferencia.

Ryder se refirió de esta forma al hecho de que en la reforma de la estiba, hasta el momento, el proceso haya sido tutelado por la Comisión Europea, según ha reconocido el propio Gobierno a la hora de redactar el decreto de reforma, dejando las conversaciones entre la patronal y los sindicatos en un plano secundario.

"Soy partidario del proyecto europeo, creo que el diálogo social es parte de éste y quiero aplaudir los esfuerzos del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para dinamizarlo a nivel europeo, pero Europa no tiene que quitar relevancia e importancia al diálogo a nivel nacional también", zanjó como respuesta.

En Barcelona, más de 200 estibadores, unos 270 según los Mossos d'Esquadra y unos 500 según los manifestantes, protestaron ayer frente al Palacio de Congresos de Cataluña, donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participó en un acto sobre infraestructuras organizado por el Ministerio de Fomento.

Los manifestantes encendieron bengalas y tirado petardos mientras gritaban "ni un paso atrás" en sus reivindicaciones sobre la reforma de la estiba, con abucheos y reproches al máximo representante del Ejecutivo. Un representante del comité de empresa de los estibadores del Puerto de Barcelona, Albert Gil, valoró que esperan superar las discrepancias que tienen con el Gobierno sobre la reforma de la estiba "negociando, pactando y dialogando". Gil sostuvo que existe una "realidad y unos derechos laborales" que hay que entender y el decreto ley se "extralimitaba", por lo que considera que hay que cambiar esta norma.

La patronal Anesco y los sindicatos retomarán hoy las negociaciones sobre los aspectos laborales de la reforma después de que la pasada semana las conversaciones quedaran en vía muerta y con las posturas enfrentadas.

VALENCIA PIERDE BARCOS

El puerto de Valencia ratificó ayer lo que avanzó a principios de marzo, que la situación de tensión en el sector de la estiba perjudicó a sus tráficos de febrero, el más intenso en cuanto al conflicto abierto entre la patronal, sindicatos y el Gobierno a cuenta de la reforma legislativa.

Valenciaport registró un descenso del 24% en el tráfico de contenedores de mercancías en sus instalaciones durante el segundo mes del año, con 303.453 contenedores, algo que atribuyó a la "baja productividad" registrada en el recinto portuario por el conflicto de la estiba.

La Autoridad Portuaria de Valencia reconoció que la situación de inestabilidad en el sector ha provocado desvío de escalas de buques y cargas del puerto de Valencia a otros puertos españoles y de países vecinos, tal y como también reconocen diversos informes de Puertos del Estado, y las patronales Anesco, Sevasa y la Confederación de Empresarios Valencianos (CEV). En el conjunto de los dos primeros meses del año el número de contenedores que pasaron por el puerto se redujo un 7,98%, pasando de los 755.748 cajones canalizados en 2016 a los 695.440 movidos en este ejercicio.

En Algeciras, el impacto de la inestabilidad en la estiba se tradujo en un descenso del 18% del tráfico de contenedores.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Paulino Plata, pidió ayer "ser muy cuidadosos" con la estiba y que "haya acuerdo dentro de la sentencia europea" dado que la fachada marítima sur puede resentirse más por la competencia con respecto a los puertos marroquíes (Tánger-Med) y también algún puerto portugués, especialmente Algeciras.

El alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, quien ayer estuvo en contacto con las partes de la negociación, resaltó el "sufrimiento" al que está sometido el puerto de Algeciras. "Todos estamos sufriendo las consecuencias de la sentencia europea", dijo Landaluce, en referencia a la inquietud entre las familias de los estibadores y también en las perspectivas de crecimiento y actividad económica para el puerto de Algeciras