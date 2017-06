Morón saluda el "acercamiento esperanzador" hacia el diálogo

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, saludó ayer el "acercamiento esperanzador" de las posturas entre las empresas y los sindicatos de la estiba en el puerto algecireño, así como en otros del país, para encauzar una solución de consenso al conflicto que arrastra el sector desde el pasado mes de febrero. "El principio de acuerdo firmado en Algeciras es una muy buena noticia porque vuelve la paz social y la estabilidad al puerto. Algo esencial para un puerto hub -de transbordo- como el nuestro", resaltó Morón en declaraciones a Europa Sur.

Morón dijo confiar en que este proceso derive en un diálogo constructivo que permita un acuerdo y, a su vez, recuperar los niveles de actividad y de productividad en las terminales. "Si se me permite la expresión, y con todo el respeto del mundo, el puerto de Algeciras no se puede permitir una huelga. Porque una huelga supone pérdida de trabajo que no se recupera", explicó.

La Junta aplaude la iniciativa y afea la falta de participación del Gobierno en el proceso

El presidente enfatizó que en puertos como el de Algeciras existe la "obligación" de resolver los asuntos con diálogo y negociación. "Entiendo que era lo que faltaba o que no hubo el suficiente. Todos tenemos claro que había tres intereses: cumplir la sentencia europea, con el Gobierno como principal interesado; preservar el empleo, por parte de los sindicatos; y abaratar los costes, lo que buscan las empresas. La mejor manera de que estos tres intereses casen es el diálogo", comentó el presidente de la APBA.

Para Morón, el Gobierno se desmarcó del consenso con la aprobación del decreto ley "con el que incluso dificultó la negociación". "Ahora, me alegro del acercamiento de posturas. Ojalá culmine pronto en un acuerdo definitivo", subrayó.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, también estimó el principio de acuerdo como una "magnífica noticia" que evidencia que la única solución que tenía el conflicto "era el diálogo entre empresa y trabajadores con la implicación del Gobierno".

"Lamentablemente el Gobierno no se ha implicado en esas condiciones, por eso ha habido un acuerdo puntual en el caso de Algeciras que espero que pronto se pueda reproducir en otros puertos como Cádiz", sostuvo. Jiménez Barrios resaltó la importancia de la estabilidad en Algeciras ante la fragilidad del tráfico de transbordo.