Maersk reduce un 13% su previsión anual de movimientos en Algeciras

La naviera Maersk Line, la principal compañía logística que opera en el puerto de Algeciras, ha reducido en un 13% su previsión anual de movimientos en la ciudad como consecuencia de la inestabilidad que arrastra el sector de la estiba desde el comienzo del año. La compañía inició 2017 con el objetivo de alcanzar hasta 2,7 millones de movimientos en el puerto algecireño. Una cifra que, a día de hoy, se ha rebajado a 2,35 millones, según explicaron a Europa Sur fuentes de la compañía danesa.

La reducción de las previsiones estratégicas de la naviera implica -si no hay nuevos cambios al alza o la baja- que el ejercicio de 2017 culminará sin crecimiento en Algeciras, puesto que en 2016 los movimientos fueron 2,4 millones. El frenazo se produce justo en un año de recuperación del mercado a escala mundial donde las estimaciones apuntaban a fuertes alzas en la actividad.

Somos los primeros interesados en continuar en Algeciras, pero la estabilidad es necesaria"

La compañía ha visto reducidos en medio millón las operaciones en Algeciras desde el arranque del año. A los 150.000 contenedores desviados de Algeciras a Tánger-Med anunciados la pasada semana por el Ministerio de Fomento (y confirmados por la compañía) habría que añadir otros 350.000 que ya se han perdido debido a reconfiguraciones de la red logística por la inestabilidad que atraviesa España desde principios del año y servicios que estaban proyectados para el segundo semestre, según explicó a este periódico Carlos Arias, director de operaciones para el Sur de Europa y responsable global de transbordo de Maersk Line.

Estos movimientos se transbordarán en Port Said (Egipto) "debido a preferencias comerciales de nuestros clientes", explicó Arias. La compañía, resaltó el directivo, ha incrementado su capacidad en Tánger-Med con dos nuevas grúas -trasladadas desde Egipto- que ya están operativas y decidido elevar otras cuatro para poder trabajar con los buques Triple-E de Maersk Line a su máxima capacidad. "Para reducir así nuestra dependencia de Algeciras y asegurando capacidad en cuatro puertos alternativos para el hipotético y no deseado caso de que tuviéramos que interrumpir nuestras operaciones en Algeciras", detalló Arias.

Para el directivo de Maersk, existe el compromiso para buscar una solución a la situación de España, pero no se pueden dejar de tomar decisiones para evitar la pérdida de clientes, enfatizó. "Seguimos comprometidos en encontrar una solución al conflicto que se ajuste a la legalidad vigente. Somos los primeros interesados en continuar en Algeciras, siendo para esto necesario encontrar un clima estable de trabajo donde poder seguir desarrollando nuestra actividad. Pero no nos es posible ignorar, pese a no gustarnos, los riesgos a los que nos enfrentamos. Por ello debemos tomar y hemos tomado las acciones pertinentes para garantizar el servicio a nuestros clientes que ya se ha visto suficientemente interrumpido", manifestó.

Arias destacó la volatilidad del tráfico de transbordo, el mayoritario en Algeciras, frente al que registran puertos base como Barcelona o Valencia. "Existen alternativas a Algeciras que nosotros pondremos a disposición de nuestros clientes antes de que ellos decidan que encontrarlas por sí mismos", alertó Arias.

HUELGA

Las terminales de contenedores de los principales puertos del país continuaron ayer inactivas en la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por los sindicatos para exigir a la patronal de la estiba (Anesco) la subrogación de los trabajadores portuarios tras la liberalización del sector.

En el caso de Algeciras, el puerto siguió como el miércoles, sin escalas, y no fueron solicitados estibadores a la Sagep local en ninguno de los turnos de la jornada. Tampoco hizo falta recurrir a equipos de servicios mínimos, según explicó el comité local.

En estos dos días se han desviado 19 barcos desde el puerto algecireño: siete por parte de TTI Algeciras y otros 12 desde APM Terminals. Además, el Ministerio de Fomento aseguró que APM Terminals ha perdido 17.000 movimientos y 1.000 contenedores de importación, con un efecto valorado en 895.000 euros de costes, según Fomento.

El Ministerio de Fomento calculó en 110 millones de euros el impacto de las 48 horas de huelga en todo el país. De acuerdo con los datos sobre tráficos, movimiento de buques y pérdidas del transporte terrestre, las pérdidas sobrepasarían los 25 millones de euros por jornada de huelga, siendo los puertos más afectados los de Barcelona, Valencia y Algeciras que superan ellos solos la cifra de 10 millones de euros.

A esta cifra debe sumarse, según Fomento, los costes inducidos en las empresas y clientes de los operadores portuarios que fueron estimados en 30 millones de euros por jornada de huelga, de los que aproximadamente el 7% se corresponden al sector de la automoción, de acuerdo con los datos proporcionados por la patronal Anfac.

A estos 55 millones de euros en pérdidas por cada uno de los dos días de movilización han de sumarse los otros 36 calculados por los tres días de huelga a intervalos, con lo que el impacto del conflicto alcanzaría ya los 146 millones de euros.

En el conjunto del país, la segunda jornada de huelga logró un seguimiento del 98,3%, según el Ministerio de Fomento, con 1.019 nombramientos de los que ejercieron la huelga 812. Además de el de Algeciras, en los puertos de Barcelona, Alicante, Almería, Baleares, Cádiz, Motril, Málaga, Melilla, Vigo, Vilagarcía, Tenerife, Santander y Sevilla no hubo demanda de estibadores.