Maersk cifra en 12 millones el impacto de la crisis de la estiba en sus cuentas

Las grandes firmas logísticas comienzan a hacer números a cuenta de la inestabilidad en el sector de la estiba. El grupo Maersk cifró ayer en 12 millones de euros en costes directos operacionales el impacto en sus cuentas de las diez semanas de conflicto que se arrastran desde principios de febrero. Un coste incurrido en afrontar la reorganización de la actividad en toda España ante la convocatoria de hasta 12 días de huelga por los sindicatos contra el real decreto aprobado por el Gobierno para liberalizar la actividad y que acabó derogado en su trámite parlamentario.

Maersk apuntó además que este impacto -en el que no se hubiera incurrido de no haberse desencadenado la crisis- no incluye la cuantificación de la pérdida de clientes por el mero anuncio del conflicto nacional.

La compañía propone al Gobierno que asuma el acuerdo entre la patronal y los sindicatos

"La compañía, que ya advirtió de las posibles pérdidas al inicio de la crisis ocasionada por la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), insta, una vez más, al Gobierno de España a resolver cuanto antes la situación y aprobar un texto legal basado en el pacto alcanzado entre Anesco y los sindicatos", apuntó el principal grupo logístico mundial en un comunicado.

Ese acuerdo, que fue rechazado por el Gobierno, se basaba en garantizar la subrogación de todos los estibadores actuales tras la liberalización del sector a cambio de un plan de acompañamiento sufragado por el estado para compensar los mayores costes salariales del personal actual respecto de nuevas contrataciones y sufragar jubilaciones voluntarias y forzosas.

Maersk relató que la convocatoria de 12 días de huelga repartidos entre los meses de febrero y marzo, aún a pesar de no haber llegado a ser efectiva puesto que se fueron desconvocando conforme avanzaban las negociaciones y los acontecimientos, provocó el desvío de barcos desde los puertos afectados a otros muelles del Mediterráneo.

Sólo en el puerto de Algeciras, Maersk Line desvió 73 barcos a otras terminales fuera del sistema portuario español, según reconoció la compañía en su comunicado. Otros puertos como los de Tánger (Marruecos), Sines (Portugal) o Port Said (Egipto), incrementaron sus facturaciones como consecuencia de estos desvíos al ser los receptores del flujo de los buques desviados. Según Maersk, todo ello ha supuesto "una más que considerable merma al puerto de Algeciras" que cifró en un 21% menos de escalas y la no estiba de al menos 75.000 movimientos en sus instalaciones.

"El impacto económico de estas cifras, tanto para empresas como para trabajadores, es un hecho ya irreversible y supone la pérdida de un año de crecimiento orgánico, además de un freno a la creación de empleo", estimó la naviera. La necesidad de adoptar este tipo de medidas "en favor del mantenimiento de los servicios a los clientes y sus peligrosas consecuencias sobre el sistema portuario español" ya fueron avisadas desde la dirección de la compañía.

El director de operaciones para el Sur de Europa de Maersk Line, Carlos Arias, avanzó en una entrevista concedida a Europa Sur a finales de febrero que la compañía había visto fuertemente reducida su actividad en Algeciras con unos 13.000 movimientos semanales menos y el escaso margen para sostener dicha coyuntura en el tiempo antes de acometer una reconfiguración de la red que, a diferencia de los desvíos, sería definitiva.

"Es lamentable haber llegado a esta situación y debe ponerse en valor que, de no articularse una rápida solución al conflicto existente, podría aún empeorar. La pérdida de confianza del transbordo internacional en el puerto, que es el principal negocio de Algeciras, debe ser evitada por todos los medios que estén en nuestras manos", alertó la naviera danesa.

Para Maersk, no acometer con urgencia "y con altura de miras" las acciones necesarias para recuperar la confianza puede desembocar en la pérdida del liderazgo y competitividad del puerto algecireño. La compañía recordó que puertos como Port Said sufrieron una reconfiguración de red en 2011 debido a la primavera árabe sin que se haya recuperado seis años después.

La compañía logística insistió en enviar un mensaje a todos los agentes implicados en la reforma de la estiba (Gobierno, sindicatos y empresas) para no cometer "los errores del pasado". Maersk apuntó que es responsabilidad de estos tres actores que el Gobierno cumpla con la sentencia del TJUE y para ello reclamó que se dé a conocer "a la mayor brevedad" un texto legal que se base en el pacto social al que llegaron la patronal y la estiba a finales del mes de marzo.

"El simple anuncio de una nueva convocatoria de huelga en los puertos puede tener consecuencias nefastas a corto y medio plazo para todos, tal vez irreversibles. Aún estamos a tiempo de evitarlo", concluyó la compañía.