La Junta pide al Ejecutivo que recapacite y no imponga

El Gobierno andaluz pidió ayer al Ejecutivo de la nación que recapacite y no imponga un decreto para resolver la reforma del sector de la estiba sino que afronte la situación desde el diálogo y el acuerdo. "El Gobierno tiene que rectificar y favorecer el diálogo entre empresas y trabajadores. No estamos en tiempo de imposición, sino de diálogo y acuerdo", valoró el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Vázquez avisó del daño que se está haciendo a la actividad productiva de los puertos de Andalucía y señaló como único responsable al Partido Popular y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien afeó su política de "inmovilismo", algo que "no parece serio y responsable", según el portavoz del Gobierno regional. El portavoz andaluz recordó que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tiene que aplicarse sobre el sector de la estiba data de diciembre de 2014, por lo que -apuntó- el Gobierno podía haberlo hecho cuando tenía mayoría absoluta y no intentar ahora, que no la tiene, hacerlo por "imposición, sin dialogar y sin acuerdo".

"Esa no es la forma, le pedimos que favorezca el diálogo", insistió Vázquez, quien abundó en el daño que se está provocando a un sector productivo fundamental.

El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, acusó al Gobierno de intentar "volcar la responsabilidad" en los demás grupos de la Cámara que rechazaron el real decreto cuando, sostuvo, en realidad "ese es un problema que se arrastra desde que el PP tenía mayoría absoluta".

"Es una irresponsabilidad del Gobierno de España y una impericia absoluta de un Ejecutivo que tiene un problema sobre la mesa desde hace años", aseguró en una entrevista en Telecinco. Para el PSOE, el Gobierno tenía que haber procurado un acuerdo entre patronal y trabajadores antes de presentar la reforma legal. "Pero ha invertido el orden lógico de las cosas al intentar hacer de manera forzada lo que no puede hacer porque no tiene mayoría", valoró.

Para los socialistas, hasta que no haya un acuerdo el Gobierno no debe volver a llevar el real decreto de reforma al Congreso e insistió en que esa es la condición que pone el PSOE para poder apoyarlo. En términos políticos, Jiménez sostuvo que el PP posee "muy poca capacidad de presión para alterar la aritmética del Congreso de los Diputados" y que "desde luego con el PSOE no tiene ninguna".