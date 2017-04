La Junta pide al Gobierno que atrase la parada del arrastre

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, reclamó ayer al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que traslade al mes de octubre la parada de la flota de arrastre del Mediterráneo prevista para el mes de abril con el objetivo de que puedan beneficiarse de las ayudas destinadas a compensar este paro biológico.

Ortiz explicó en respuesta a una pregunta del diputado del PP-A Jacinto Muñoz en el Pleno del Parlamento andaluz que estas ayudas no han podido convocarse hasta el momento, debido a que "el Ministerio aún no ha hecho su trabajo y no ha celebrado todavía la Conferencia Sectorial en la que se aprueba la financiación y se establecen las modalidades de pesca y fechas de las paradas de la actividad pesquera que regula el Gobierno central, entre las que se incluye el arrastre del Mediterráneo". "Este retraso del Ministerio nos está impidiendo convocar estas ayudas", aseguró Ortiz.

El PP critica la escasa concesión de ayudas y el PSOE culpa al Ministerio

Asimismo, la representante del Gobierno andaluz reclamó al Ministerio que suavice los requisitos que establece la normativa estatal para acceder a estas ayudas, ya que "ha impuesto una serie de condiciones que están ocasionando que la mayoría de los armadores y tripulantes que han presentado sus solicitudes para compensar los paros de 2016 no vayan a poder beneficiarse de las mismas".

El diputado del PP-A Jacinto Muñoz Madrid había criticado que "cientos" de pescadores andaluces se hayan visto obligados a no faenar por las paradas biológicas y ahora no tengan acceso a las ayudas. "La Unión Europea diseñó unas ayudas para paliar las pérdidas de los pescadores por las paradas biológicas, pero el resultado está siendo muy diferente a lo esperado", ha señalado. Así, remarcó que la Junta ha rechazado de las dos primeras convocatorias el 92% de las solicitudes.