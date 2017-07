José Luis Blanco Romeropresidente de la autoridad portuaria de la bahía de Cádiz"Le diseñaremos un traje a medida a cualquier inversor"

Al final de la entrevista concedida a este periódico, el presidente del puerto gaditano, José Luis Blanco, termina confesando que aún vive con una maleta siempre a punto. Su puesto es algo peculiar. Depende de la Junta de Andalucía pero debe rendir cuentas ante Fomento. Algo complicado, pero el experimentadísimo político e histórico socialista gaditano lleva a gala el hecho de que cuando llegó a la Autoridad Portuaria no tenía demasiado conocimiento del sector portuario, pero que nunca es tarde para aprender.

-Ayer mismo, un representante del sector portuario que al principio no daba un duro por usted lo ha definido como alguien valiente y audaz. ¿Le sorprende?

-No me considero una persona valiente. Hombre, por la edad me toca ser más bien prudente. Si no, ¿cuándo voy a aprender?

-El que así lo definió hizo referencia al hecho de que parece dispuesto a plantarle cara a Navantia

-Creo que hay que estar abierto a cualquier oportunidad de negocio. No hay que circunscribirse siempre a lo que hay. Lo que hay, bien está y hay que apoyarlo en la medida de las posibilidades, pero sin renunciar a nada que pueda representar el tan ansiado desarrollo industrial. Tenemos el serio compromiso con la generación de empleo para la Bahía.

-Pero plantea bonificar una actividad que va en clara competencia con Navantia: la reparación de buques.

-Esta bonificación realmente está pensada, casi en exclusiva, para la reparación o mantenimiento de plataformas flotantes, pero puede ser ampliable a otras iniciativas.

-¿Ya se plantea como una actividad más la de las plataformas?

-Tenemos ya condiciones de calado, línea de atraque suficiente y espacio operacional para ello. Creo que sería una buena actividad para el puerto de Cádiz y, sobre todo, para la Bahía por el empleo que puede llegar a generar.

-¿Pero vale cualquier actividad?

-Hombre, cualquier actividad siempre que sea compatible con nuestro proyecto sobre la nueva relación puerto-ciudad. Debe tener una cierta rentabilidad, debemos ser competitivos en esa actividad... En definitiva, estamos dispuestos a hacer un traje a la medida para cualquier emprendedor o inversor que quiera plantearnos algo. Tenemos muelle, tenemos suelo, tenemos naves, tenemos oficinas, tenemos muchas posibilidades.

-Otra idea valiente ha sido plantear la compra de Delphi. Los extrabajadores de Delphi ya se preguntan qué va a ser de ellos en esta nueva historia.

-No, con esos trabajadores ni vamos a hacer nada ni podemos abordar nada. Esto es una empresa pública y aquí se accede por pública concurrencia y no es posible incorporar nadie que no sea por ese método. Lo siento por ellos, pero en ese campo, cero. Ninguna posibilidad.

-¿Y cómo van los trámites para ese nuevo proyecto?

-Hemos presentado a la administración concursal la propuesta y ellos se lo trasladarán a la juez, que será finalmente la que dictamine. Tiene que consultarlo con los acreedores y emitir el auto que considere.

-Aún sin fecha, por lo tanto.

-Es pronto. Se nos escapa. Depende del Juzgado de lo Mercantil que es el responsable de los concursos de acreedores.

-Con las nuevas bonificaciones vuelve a poner toda la carne en el asador para intentar conseguir que Cádiz sea algún día puerto base de cruceros.

-Es pronto par hacer cualquier juicio de valor aunque somos conscientes d e que tenemos ciertos atractivos y ciertas desventajas y limitaciones. La mayor, la conectividad de nuestro aeropuerto. Frente a un aeropuerto que tiene más de 120 destinos como el de Málaga, el de Jerez está aún muy limitado y esa es una condición importante. Pensamos que también el aeropuerto de Sevilla pudiera entrar en esa ecuación pero es aún precipitado.

-¿Qué fue de ese proyecto de nueva playita para Cádiz que tanto revuelo formó?

-Es una idea que está ahí y que habrá que analizar la perspectiva desde la relación puerto-ciudad.

-¿Pero no ha abandonado la idea?

-No, forma parte del debate.

-Y con el resultado de los primeros informes de la Universidad sobre el proceso de integración en las manos. ¿Se parece lo que el ciudadano quiere para el puerto a lo que realmente necesita el puerto?.

-Estoy bastante satisfecho de todo el proceso vivido hasta ahora. He percibido que el puerto se entiende como una actividad a preservar. La actividad portuaria es básica para Cádiz. La defensa del puerto la ha hecho la comunidad portuaria, pero los interlocutores sociales también veo que han aceptado esa realidad, y ahora la apoyan sin fisuras. Frente a la idea de que el puerto podía estorbar, todo lo contrario. Del debate sale que el puerto es uno de los mayores activos que tiene la ciudad de Cádiz y que la actividad portuaria hay que salvaguardarla y es sagrada.

-¿Con su llegada parece que el resto de administraciones se atreven a involucrarse más en el futuro del puerto gaditano?

-He procurado hacer un debate abierto e intentado implicar a todos. Es laborioso, pero la Diputación está colaborando en el estudio de cruceros y está muy implicada en el Observatorio de Cruceros,. Cuando se ha planteado el tercer centenario han contado inmediatamente con nosotros. Creo que el objetivo ha sido evidenciar y, sobre todo, convertir en una realidad que el puerto es uno d e los agentes económicos de la ciudad y de la Bahía. La respuesta ha sido en todo momento muy positiva.

-¿Ha dado carpetazo a Las Aletas?

-Las Aletas ya ha tenido su clausura, por así decirlo. Por no decir el entierro. Cualquier planteamiento de Las Aletas que se pueda hacer de cara al futuro debe ser un planteamiento distinto y visto desde otra perspectiva y otra dimensión. Habrá que intentar establecer un diálogo institucional con las organizaciones ecologistas que permitiera poner en marcha un proyecto desde el consenso y siempre vinculado al dominio público portuario, para así no violentar la Ley.

-¿Y qué pasa con la terminal de contenedores que no hay quien el hinque el diente?

-Tenemos garantía de que va a funcionar. Lo que está en discusión es cuál será la dimensión de esa terminal en cuanto a su operatividad. Hay garantía de que va a entrar en funcionamiento en un plazo de un año y medio o dos años. Es verdad que las incertidumbres todavía no se han despejado porque hemos comprobado que no es sólo la terminal de Cádiz la que tiene problemas, es también la de Algeciras. La incertidumbre de la nueva terminal de Algeciras más la incertidumbre de la puesta en marcha de la de Tánger Med está incidiendo en las alternativas que podamos tener nosotros. Hay que tener paciencia, y el consejo de administración ha aprobado el pliego del que ya informó Diario de Cádiz este viernes en el que se rebajan las exigencias. Esas rebajas son la garantía y las condiciones que van a permitir que se abra la terminal sí o sí.

-¿Finalmente nos tendremos que consolar con un terminalista de 2ª o de 2ªB?

-Vamos a tener un operador de menor tamaño, pero eso va a depender también de la evolución del mercado. Ahí se plantean unos plazos y unas exigencias, que irán cambiando con el tiempo. Además ofrece la posibilidad de que no sólo haya un único terminalista y que pueda haber uno o dos. Hay espacio suficiente para que sea más de una terminal las que se instalen allí.

-¿Puede que no toda la terminal se use para los contenedores?

-No es previsible que en el horizonte de cinco o diez años esté toda la superficie en uso. Y cinco o diez años son muchos años para dejar esa superficie sin otros usos que puedan plantearse.

-¿Allí podrán reparar las plataformas?

-Allí estamos hablando de un espacio para la reparación y desguace o reciclaje de buques. Ya de hecho hay allí tres plataformas atracadas.

-¿Y nada nuevo para el abandonadísimo edificio de Puerto América?

-El abandono ha deteriorado el edificio y ahora cuando le han metido mano hemos tenido que ampliar el presupuesto. Lo que queremos es garantizar la conservación del edificio. Estamos adecentándolo para evitar que el edificio se deteriore aún más. No presenta peligro de derrumbe pero hay cornisas por reparar, las escaleras, todas las pinturas. Son pequeñas reparaciones por valor de unos 40 ó 50.000 euros.

-¿Y eso no lo debería pagar el Ayuntamiento?

-Sí, sí, está pendiente de ver quién lo paga. En la comisión institucional lo hemos planteado así y está pendiente de resolverse quién hace frente a estos gastos. Según nuestro jurídico correspondía al Ayuntamiento haber entregado el edificio en las condiciones en las que lo recibió. Por lo tanto le pasaremos las facturas...

-¿Qué tal su relación con el alcalde de Cádiz?

-Creo que bien. Al principio fue bastante lento para coger el ritmo y el interés por el puerto. Después hubo cierta desconfianza, pero ahora estamos en un nivel de absoluta normalidad, agilidad y, sobre todo, con una comisión técnica muy eficiente que está sacando los temas que luego aprueba la comisión institucional. Creo que hemos conseguido un nivel de interlocución muy favorable y muy amigable.

-¿Este ayuntamiento está más a pie de calle?

-Hombre, con Teófila no teníamos problemas, pero ahora nos ha tocado un período con otros temas. Ahora se habla de la relación puerto-- ciudad, está esto del proceso participativo. El puerto está un poco más presente en el debate económico y en los debates sociales y políticos y entonces ahí juega el Ayuntamiento un papel fundamental.

-¿Y por qué no terminar por dónde posiblemente debería haber empezado? Por un balance de su gestión.

-Creo que estamos superando esa primera etapa de crisis económica que tanto ha repercutido sobre los tráficos. Estamos en un momento de recuperación de tráficos y sorprendentemente, en estos momentos, la mercancía general y contenedores va como un tiro, y, sin embargo, están flaqueando los graneles. A pesar de ello, los operadores nos dicen que en el conjunto del año van a mantener las cifras, lo que quiere decir que esperemos que el crecimiento de los tráficos del puerto de Cádiz sea significativo este año. Del conjunto, creo que el desatascar el proyecto de la nueva terminal nos ocupó demasiado tiempo.

-¿Y desde el punto de vista más personal?

-Cuando llegué no tenía muchos conocimientos de la actividad portuaria, pero creo que es una tarea atractiva y apasionante, y que conservo la misma ilusión que el primer día, pero ahora con un poco más de conocimientos.

-¿Y le quedan ganas de seguir?

-Por supuesto que sí. En todo momento con la maleta preparada porque mi puesto depende siempre de un consejo de gobierno, y le recuerdo que hay uno todos los martes.