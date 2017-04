IU ensalza al sector como ejemplo de clase trabajadora

Izquierda Unida mostró ayer su respaldo a los estibadores de Algeciras y puso al sector nacional de los portuarios como un ejemplo de conciencia de la clase trabajadora.

El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, mantuvo ayer una reunión de trabajo con representantes del comité de empresa de la Sagep de Algeciras, la más numerosa del país, en el que trasladó el apoyo "sin matices" a los trabajadores. "Han demostrado que cuando se tienen razones se pueden ganar batallas, como cuando echó para atrás el decreto el Gobierno", apuntó.

Los estibadores han demostrado que cuando se tienen razones se pueden ganar batallas"

Acompañado por la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto y por el responsable de Acción Política de IU federal, Ernesto Alba, los representantes de la federación de izquierdas también intercambiaron impresiones sobre el estado del sector con el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón.

Ernesto Alba destacó que toda la izquierda arropa a los estibadores en su demanda de estabilidad laboral. "Están representando a lo que entendemos que es la clase trabajadora. Los estibadores no están solos. Todos los movimientos sociales y organizaciones de izquierdas, e incluso los intelectuales estamos con la gente de la estiba", manifestó. Alba resaltó que ese apoyo de IU se mantiene "porque entendemos que donde la derecha del país quiere dividir a la clase obrera, la estiba y los trabajadores están dando ejemplo de que unidos, ni los van a tocar a ellos ni al resto de la población".

El presidente del comité de empresa de la Sagep de Algeciras, José Antonio González, resaltó que los sindicatos han cumplido con el encargo que les hizo del Gobierno de buscar puntos de encuentro con la patronal para dar una salida a la reforma del sector. "Hemos hecho lo que se nos encargó. Tenemos un acuerdo con las empresas en el que los trabajadores hacen un esfuerzo importante -en relación a la bajada de sueldos- y las empresas piden que se subroguen los puestos de trabajo por ley. A partir de ahí, tiene que mover ficha el Ministerio de Fomento. No entendemos qué otra posibilidad hay. ¿Qué más tenemos que hacer?", dijo momentos antes de que se conociera que Coordinadora consideraba éste como el punto de partida para avanzar en la reforma y no la propuesta del mediador del Consejo Económico y Social.

"En principio no se baraja una nueva huelga porque no hay agresión. Estamos en una situación como al principio porque el decreto cayó. Pero lo que nos llega es que el Gobierno tiene preparado otro decreto. No sabemos para cuándo. En función de eso, actuaremos sin descartar las herramientas legales que tenemos los trabajadores", aseguró.