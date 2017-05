El Gobierno lleva la reforma de la estiba a un Pleno extraordinario

El Instituto Coordenadas manifiesta su consideración de que los trabajos de carga y descarga de vehículos en los puertos no precisan de los servicios asociados a la estiba tradicional. "No es necesario el uso de grúas complejas ni el manejo de maquinaria pesada muy especializada como ocurre con la carga y descarga de contenedores", indicó.

El Partido Socialista calificó de "chulería y falta de respeto" que un documento de vital importancia para el futuro del sector no obre aún en poder de las partes. Y que el trámite de convalidación siga adelante sin este texto, de cuyo contenido depende que se garantice la subrogación de los trabajadores. "Es una falta de consideración y una provocación intolerable", sostuvo Salvador de la Encina, diputado socialista y portavoz para los asuntos marítimo-portuarios del grupo parlamentario del PSOE.

El Gobierno pidió modificar el orden del día del Pleno ordinario de mañana jueves para incluir la ratificación de este decreto ley como cuarto punto. Al no lograrse la unanimidad, algo necesario para modificar el orden del día, el Ejecutivo optó por convocar una nueva sesión extraordinaria que comenzará al término del Pleno ordinario que arrancará a las 9:00.

El PP rechaza vínculos entre el caso Palau y el apoyo del PDeCAT

El Partido Popular rechazó ayer que existan vínculos o contraprestaciones entre el apoyo del PDeCAT para sacar adelante la reforma de la estiba (mediante la abstención de éstos) y la ausencia el pasado viernes de los representantes del Ministerio de Cultura en la reunión del consorcio del Palau de la Música, que facilitó la decisión de que esta institución no se personara contra Convergencia (ahora PDeCAT). El portavoz parlamentario del PP Rafael Hernando rechazó esta idea defendida por varios diarios de tirada nacional, al igual que el Ministerio de Cultura. Unidos Podemos ha presentado preguntas al respecto para el Pleno de esta semana. El PDeCAT también negó que se tratara de una contraprestación mientras que en Ciudadanos, formación decisiva para el futuro de la reforma, aseguraron no tener pruebas. "Yo no puedo establecer una relación causa-efecto", dijo su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, quien negó que esta cuestión vaya a influir en el voto que emitan mañana.