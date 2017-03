El Gobierno promete garantizar el empleo en la estiba sin aclarar cómo

El Gobierno está dispuesto a garantizar el empleo de la estiba mediante el traslado a un "instrumento normativo" del eventual acuerdo que alcancen en materia laboral los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco en la negociación que tienen abierta sobre la reforma del sector.

Así lo indicó el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, quien no obstante desmarcó este "instrumento normativo" de la "imprescindible" aprobación este jueves en el Congreso del decreto ley a través del que el Gobierno impulsa la reforma. De la Serna no aclaró en qué consistiría dicho "instrumento normativo" ni tampoco ofreció fechas para su activación, que en cualquier caso se produciría tras la convalidación del decreto. Desde el Ministerio de Fomento tampoco se dieron más detalles a preguntas de esta redacción.

Sindicatos y empresas no volverán a negociar hasta pasado el debate en el Congreso

De la Serna respondió de esta forma a la petición que trabajadores y empresas realizaron tras su última reunión, la del pasado miércoles, en la que reclamaron la presencia del Gobierno en la mesa de negociación para garantizar los acuerdos que en ella se alcancen y su cumplimiento.

El ministro aseguró que el Ejecutivo ya está en la mesa a través del mediador que ha designado, el presidente del CES, Marco Peña. Sobre la demanda de garantías para los acuerdos, ofreció la voluntad del Gobierno de trasladarlos al referido "instrumento normativo".

"El Gobierno está dispuesto a ello, pero es independiente del decreto ley", aseguró de la Serna en su intervención en el Foro Cinco Días, en el que ratificó que la reforma del sector se someterá finalmente a debate y votación en el Congreso este jueves, descartando así un nuevo aplazamiento. Para ello, apeló a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios, dado que, por el momento, el Ejecutivo no cuenta con el respaldo de ninguno.

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, insistió ayer en que su partido no apoyará el decreto ley sin acuerdo entre la patronal y los sindicatos.

Hernando explicó que el PSOE se mantiene en la misma posición, esto es, que "lo importante" es que el Gobierno llegue a un acuerdo con las empresas y los representantes de los estibadores. "Y mientras ese acuerdo no sea patente y explícito, nosotros no apoyaremos el decreto", señaló, incidiendo en que los socialistas defienden que "hay que cumplir con las sentencias de la UE", pero, eso sí, "con el suficiente diálogo y acuerdo" con la patronal y los sindicatos del sector. "Y eso, hasta ahora, no existe", recalcó.

Podemos también reiteró que se opondrá "rotundamente" al decreto-ley, que cree que persigue intereses "personales" y que "dejará en la calle" a 6.000 trabajadores, según expuso la portavoz de su Ejecutiva, Noelia Vera.

El partido liderado por Pablo Iglesias votará en contra de un proyecto que considera que tiene el objetivo de "saquear" el "sector estratégico" de la estiba y "alimentar una trama de corrupción" basada en intereses "personales".

Se trata, según ahondó, de un proyecto que "dejará en la calle a más de 6.000 familias" y costará un "dineral" a las arcas públicas. "El Gobierno demuestra que sus intereses están en Europa y con los amiguetes que quieren llevarse de España un sector estratégico y que reporta grandes beneficios económicos país", enfatizó.

En este contexto Vera criticó que el Gobierno no se haya sentado a negociar ni con los trabajadores ni con el resto de formaciones políticas. Esto ha motivado del debate parlamentario porque "no está encontrando apoyos".

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, reclamó a los grupos políticos que "sumen" y "confíen" en la negociación de la estiba y permitan alcanzar un "compromiso de país" para cumplir la sentencia del Tribunal Europeo.

"Si no se convalida el decreto ley el próximo jueves, todos los días se pagará una multa de 134.000 euros, casi 50 millones de euros al año y eso no nos lo podemos permitir", dijo Báñez durante su participación en el desayuno-coloquio sobre Perspectivas de Empleo en Almería y Andalucía, organizado por el periódico La Voz de Almería.

Lo que está claro es que el decreto ley se someterá este jueves a su examen en el Congreso sin el respaldo de un acuerdo previo entre la patronal y los sindicatos del gremio.

La presumible falta de acuerdo se desprende del hecho de que, antes del debate en el pleno del Parlamento, las empresas y los estibadores solo tienen programada una reunión en la tarde mañana, toda vez que se aplazó la inicialmente programada para hoy, según informaron a Europa Press fuentes de la negociación.

Además se trata de un encuentro de carácter técnico, esto es, una reunión entre el mediador designado por el Gobierno y los abogados de ambas partes, con lo que no se contempla que se pueda cerrar acuerdo alguno.