El Gobierno plantea ahora ayudas de Empleo a la reconversión de la estiba

Nueva vuelta de tuerca en la ardua negociación de la reforma del sector de la estiba. Sólo unos días después de que la patronal Anesco reclamase al Gobierno ayudas públicas para afrontar la reconversión del sector con un compromiso de continuidad en el empleo, el impulsor de la reforma, el Ministerio de Fomento, anunció ayer que el Gobierno dará esas ayudas. Y en este caso el peso no recaerá sobre las autoridades portuarias, responsables según el real decreto ley elaborado por el Ejecutivo del pago de las indemnizaciones de los estibadores, sino en el Ministerio de Empleo, que "en el marco de lo que permite la legislación, buscará las medidas para poder dar garantías a aquellos a los que no lleguen las de las empresas para ayudar en la reestructuración".

Así lo explicó ayer el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, en una comparecencia junto a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc. En primer lugar, De la Serna confirmaba lo que era un retraso anunciado: el aplazamiento del debate en el Congreso del real decreto para liberalizar la contratación en la estiba. La postura oficial del Ejecutivo es que esa nueva demora (ya tuvo que aplazar su aprobación por el Consejo de Ministros) responde a su voluntad de dar más tiempo a patronal y sindicatos de la estiba para alcanzar un acuerdo. Pero en el trasfondo está el rechazo cosechado por la norma entre todos los grupos políticos: de haber llegado a la Cámara Baja esta semana tenía la derogación prácticamente garantizada. De hecho, los estibadores desconvocaron las dos primeras jornadas de huelga convocadas en los puertos al comprobar que sería imposible la convalidación del decreto el jueves.

Violeta Bulc atribuye al monopolio de la estiba parte de la pérdida de competitividad portuaria

En principio esa aprobación se aplaza una semana, aunque no será hasta hoy cuando se fije una nueva fecha de convalidación. Siete días, no obstante, es para el ministro tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo, es "perfectamente posible y hay mucho margen para la negociación", opinión que comparte con Fomento el mediador en la negociación colectiva -el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña-, según el ministro.

El titular de Fomento explicó que ese acuerdo estaría enfocado en tres aspectos, de los que los dos primeros son el mantenimiento de la estabilidad en el empleo y el de la productividad del sector empresarial a la hora de decidir las empresas la forma de organizar el trabajo. Y el tercero daría respuesta a esa reivindicación de las empresas, la ayuda que está dispuesto a dar el Gobierno al proceso para cerrar ese círculo en el que el mantenimiento del empleo sea posible, señaló.

Esto supone dar un paso más en lo marcado hasta ahora en el decreto. Éste recoge que las indemnizaciones de los trabajadores que sean despedidos por la desaparición de las sociedades de gestión de estibadores portuarios (sagep), el sistema cerrado de contratación con el que quiere acabar la Unión Europea, serían abonadas por las autoridades portuarias. Esos despidos tendrían un coste de 125 millones de euros en el caso del puerto de Algeciras, más de 310 para el conjunto de sistema de puertos del Estado. Sin embargo, el propio decreto recogió en una segunda versión una disposición adicional en la que condicionaba ese pago de indemnizaciones de una empresa privada con fondos públicos a la aprobación por parte de la Comisión Europea.

Fomento se desmarca ahora con una nueva propuesta en la línea de lo reclamado por las empresas. La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) señalaba el jueves pasado que "para conjugar el compromiso de continuidad en el empleo de todos los trabajadores estibadores actuales con la necesaria igualdad competitiva que deben tener las empresas actuales con los nuevos operadores" era necesario un plan de reforma del sector de la estiba "promovido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con dotaciones de ayudas públicas".

De la Serna confirmaba ayer esas ayudas, que vendrían de los instrumentos que tiene el Ministerio de Empleo para poder dar garantías a esa estabilidad en el empleo, para cerrar el acuerdo que alcancen finalmente empresarios y sindicatos. El ministro aseguró que hay capacidad más que suficiente para que el Ministerio de Empleo ayude en un proceso de estas características de reestructuración. "Es ya un gesto más definitivo", añadió, de la voluntad del Gobierno para que ambas partes se sienten en la mesa negociadora, donde ese acuerdo es "perfectamente posible". Si en esta semana "no se quiere" alcanzar el acuerdo, "no estamos hablando de mantener los puestos de trabajo, sino de volver a la situación anterior y de mantener el statu quo".

En este sentido, el ministro recordó de nuevo que España se enfrenta a una multa diaria de 134.000 euros por incumplir el tratado de funcionamiento de la Unión Europea al no garantizar la libertad de contratación, ya que en breve se emitirá una segunda sentencia condenando este hecho. Sentencia que se sumará a la primera emitida en 2014, que ha supuesto ya una multa acumulada de más de 21,5 millones de euros al ritmo de 27.000 euros al día.

A ella hacía también referencia la comisaria Bulc durante su participación en la jornada Diálogo con los ciudadanos. La representante europea recordó que "hemos estado esperando mucho tiempo e instado al Gobierno a promover esta ley", en referencia al decreto. Y de hecho, "cuando el Gobierno actuó, congelamos la multa", explicó en referencia a los 21,5 millones. Ahora, habrá que ver "si España puede estar a la altura".

La comisaria justificó la necesidad de reformar el sistema actual de contratación en la estiba en la pérdida de competitividad en los puertos europeos, a la que están especialmente expuestos los puertos españoles. La falta de conectividad sería una de las causas de esa pérdida, mientras que otra serían "los monopolios de las asociaciones estibadoras". Un asunto que se ha abordado de distintas maneras, pero siempre con el mismo resultado, remarcó.

Bulc dejo ver su respaldo al decreto, como ya había hecho antes vía misiva. E instó a trabajadores y patronales a "mantener el diálogo social abierto" y llamó a los sindicatos a tratar "en el foro adecuado" sus reivindicaciones laborales. Pero también aprovechó para dar algún tirón de orejas: "He invitado a los sindicatos una y otra vez a hacer una propuesta de formación, educación, para ser los más potentes del mundo en su trabajo, y no he recibido nada", aseguró.

Hoy Bulc comparecerá en la comisión de Fomento del Congreso, en la que contestará las preguntas de los diputados sobre la estiba. Lo hará todavía con la amenaza de una huelga en ciernes que paralizaría los puertos españoles a partir del día 10; los sindicatos no confirmaban ayer si desconvocarán también los próximos días de paros ante el retraso en la convalidación del decreto.