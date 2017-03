El Gobierno insiste en quedarse al margen de la negociación del decreto

El Ministerio de Fomento animó ayer nuevamente a los sindicatos y a la patronal de la estiba a "continuar dialogando" sobre la reforma del sector en el marco de la negociación colectiva. Un mensaje, transmitido a través de un comunicado, que supone por el momento descartar la presencia de representantes del Gobierno en la negociación, a pesar de que las empresas y los representantes de los trabajadores coincidieran el miércoles en reclamar su presencia en las reuniones, al considerarla necesaria para fraguar un acuerdo.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero fue incluido ayer, como estaba previsto, en el orden del día del Pleno del Congreso del próximo jueves 16. Salvo cambios, será el primer punto del orden del día de la sesión cuyo inicio está previsto para las 9:00.

El PSOE reclama a Fomento que se sume a las conversaciones sobre la reforma

Pese a la petición expresa de la patronal y los sindicatos a Fomento para que se sume a la mesa negociadora que preside el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, el ministerio se limitó a "animar nuevamente a sindicatos y patronal a continuar dialogando en el marco de la negociación colectiva".

El departamento estatal siempre ha defendido que la principal reivindicación de los estibadores, la garantía del mantenimiento del empleo, no tiene cabida en el decreto ley que articula la reforma del sector, sino que debe dirimirse en el ámbito de la negociación colectiva entre empresas y trabajadores.

Fomento "celebra" de nuevo que la patronal de la estiba, Anesco, haya realizado una propuesta para el mantenimiento del empleo fijo. En opinión del Ministerio, "constituye un paso adelante significativo para lograr un acuerdo con los sindicatos". Y también insiste en recordar lo dicho por la comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, en su visita a España esta semana animando a seguir dialogando aunque recordara la posibilidad de que Europa sancione a España si no aprueba definitivamente el decreto antes del 24 de marzo.

El diputado socialista Salvador de la Encina exigió al titular de Fomento, Íñigo de la Serna, que entre en la negociación dado que el Gobierno carece de apoyos parlamentarios para convalidar la reforma la semana que viene. "Nos vemos en la moviola por tercera semana. A este ritmo se va a provocar un desgaste económico brutal para los puertos y personal para los trabajadores. El PP está poniendo la puntilla para cargarse el futuro de puertos como el de Algeciras", dijo De la Encina tras mantener una nueva reunión, ayer, con representantes del sindicato Coordinadora encabezados por Antolín Goya.

La reunión contó con el secretario general del grupo parlamentario socialista, Miguel Ángel Heredia; el portavoz socialista de Fomento, César Ramos, y los delegados de Coordinadora Manuel Cabello (Andalucía) y José Antonio González (presidente del comité de empresa de la estiba de Algeciras).

"Hemos perdido un mes. No se puede esperar hasta el jueves. El Gobierno tiene dos caminos, sentarse a negociar o seguir en el error y encontrarse con el rechazo parlamentario del decreto", comentó De la Encina, quien reiteró que el PSOE no convalidará la reforma en los términos actuales si no media un acuerdo en firme y plasmado por escrito entre la patronal y los sindicatos.